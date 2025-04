O kremowaniu włosów mówi się już od dłuższego czasu. Taki sposób pielęgnacji przewędrował do nas z Francji, gdzie jest jednym z ulubionych, domowych zabiegów. Polecają go też francuscy fryzjerzy, którzy sami często stosują go w swojej pracy. Metodę podchwyciły włosomaniaczki z całego świata i zaczęły globalne testy na swoich włosach. Czy faktycznie działa cuda, jak zapewniają Francuzki i czy swoim działaniem może konkurować z popularnym w ostatnich latach – olejowaniem? Wszystko wskazuje na to, że… tak!

Reklama

Spis treści:

Kremowanie włosów jest bardzo proste. Możesz robić to na suchych pasmach lub lekko zwilżonych hydrolatem. Od wysokości ucha wetrzyj niewielką ilość kremu nawilżającego, rozczesz delikatnie grzebieniem i pozostaw na ok. 30 min. Następnie dokładnie umyj włosy. Ilość produktu dostosuj do ich długości i gęstości — powinny być w całości dokładnie pokryte kremem, jednak bez tłustej, białej warstwy. Aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt, możesz stosować kosmetyk na noc. Wtedy najlepiej związać włosy w lekki warkocz i założyć bawełniany turban lub czepek. Taka nocna kuracja świetnie zadziała na mocno zniszczone pasma. Jeśli są matowe i potrzebują silnego odżywienia, krem możesz nakładać codziennie.

Domowe maski na porost włosów - 9 sprawdzonych przepisów z prostych składników

fot. Adobe Stock, New Africa

Kremowanie szczególnie polecane jest dla cienkich, szybko przetłuszczających się włosów oraz takich, które nie za bardzo lubią się z olejami. Bo choć olejowanie jest bardzo chwalone i polecane, to jednak nie u każdego się sprawdza . Czasami, nawet jeśli jest dobrze dobrany, sprawia, że się puszą, plączą, tracą swoją objętość i blask. Stosując krem, nie ma tych problemów. Nie obciąża ich, łatwiej się zmywa i co najważniejsze — pozostawia włosy lśniące, gładkie oraz jedwabiście miękkie. Z takiego sposobu pielęgnacji mogą korzystać również posiadaczki kręconych i falowanych włosów. Doda im blasku, poprawni elastyczność i uwydatni skręt.

Jak nawilżyć i odżywić suche włosy? Domowe sposoby na regenerację

Francuscy fryzjerzy zazwyczaj wykorzystują krem do rąk, jednak równie dobrze sprawdzą się odżywcze balsamy do działa, uniwersalne kremy (np. Nivea) lub maski do włosów. W tym wszystkim chodzi o skład. Kosmetyki muszą być nasycone:

emolientami odpowiedzialnymi za natłuszczenie (np. olej makadamia, olej kokosowy, oliwa z oliwek, masło shea);

odpowiedzialnymi za natłuszczenie (np. olej makadamia, olej kokosowy, oliwa z oliwek, masło shea); humektantami zatrzymującymi wilgoć (np. mocznik, kwas hialuronowy, gliceryna, aloes);

zatrzymującymi wilgoć (np. mocznik, kwas hialuronowy, gliceryna, aloes); witaminami A, E i w przypadku jasnych włosów wit. C, które je odbudują i zregenerują.

Produkty, które możesz wykorzystać do kremowania włosów:

fot. Krem do rąk Oillan Med, cena: ok. 20 zł; krem Nivea, cena: ok. 5 zł; krem do rąk Masło Shea, L'occitane, cena: ok. 54 zł; maska do włosów Elseve Hyaluron Plump, cena: ok. 25 zł; maska do włosów Fructis Hair Food Cococa Butter, cena: ok. 26 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Suszenie włosów przez sitko - genialny trik na wydobycie skrętu

Rozjaśniacz w sprayu - 4 produkty, dzięki którym uzyskasz piękne, słoneczne refleksy