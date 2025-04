Łuszcząca się skóra? Krem Nivea. Suche dłonie i popękane pięty? Krem Nivea. Spierzchnięte usta? Krem Nivea. Ten tani, uniwersalny, kultowy produkt zamknięty w granatowym pudełeczku stosowany przez nasze mamy, babcie i prababcie, jest odpowiedzią na większość problemów ze skórą. Ale okazuje się, że jego zastosowanie wykracza poza walkę z suchością i robi też dużo dobrego dla naszych włosów. Doskonale sprawdzi się do zabiegu kremowania, który jest uwielbiany przez Francuzki.

Jak stosować krem Nivea na włosy i na jakie efekty możemy liczyć, gdy włączymy go do pielęgnacyjnej rutyny? O tym w dalszej części tekstu.

Spis treści:

Krem Nivea może okazać się twoim wybawieniem, jeśli walczysz z suchymi puszącymi, matowymi i elektryzującymi się włosami. Już po pierwszym zastosowaniu zobaczysz efekty. Będą zdyscyplinowane, głęboko odżywione, jedwabiście gładkie, miękkie i bardziej podatne na stylizacje. Z każdą kolejną aplikacją będzie coraz lepiej. Skuteczność kremu Nivea na włosy potwierdza wiele włosomaniaczek i dziewczyn na forach internetowych.

Amol na włosy - złoty środek na wypadanie. Jak bezpiecznie go stosować?

fot. Krem NIVEA, cena: ok. 5 zł (50 ml)/materiały prasowe

Krem Nivea świetnie nadaje się do zabiegu kremowania włosów, który jest alternatywą olejowania. Nie obciąża tak pasm, a oferuje tyle samo korzyści. Jak go wykonać? Nałóż niewielką ilość produktu na włosy (na suche lub wilgotne), rozczesz grzebieniem i pozostaw na ok. 15-30 minut, aby mógł robić swoje. Po upływie tego czasu dokładnie zmyj delikatnym szamponem (zrób to podwójnie) i nałóż odżywkę. Dla wzmocnienia efektu ukryj włosy pod czepkiem lub w skarpetce. Jeśli są bardzo suche, pozostaw krem Nivea na włosach na całą noc. Taka kuracja dogłębnie je nawilży i odżywi.

Ważne, żeby nie przesadzać z ilością — pasma nie mogą być nim oblepione. Krem Nivea możesz stosować na każdym rodzaju włosów.

