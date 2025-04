Kręcenie włosów na pasek od szlafroka, prostowanie przez papier do pieczenia, wygładzanie folią aluminiową i nicią dentystyczną, odwrócone mycie czy odżywianie serum hialuronowym — TikTok pełen jest trików i wskazówek dotyczących pielęgnacji naszych pasm. Nie brakuje tam niczego. Filmy mnożą się tam z minuty na minuty, a użytkowniczki nie mają ich dość.

Teraz gorącym trendem na platformie jest kręcenie włosów na legginsy. Tak, dobrze czytasz ;) Jeśli myślałaś, że dziewczyny wyczerpały już wszystkie możliwe opcje, nic z tego. Samouczek pojawił się na platformie w grudniu, ale dopiero teraz zrobiło się o nim głośno. Zbiera imponujące zasięgi, a tysiące dziewczyn potwierdza — to naprawdę działa!

Film ze wskazówkami, jak krok po kroku to zrobić, udostępniła TikTokerka Giorgina Juanita @gjuanita. Wszystko, co będzie ci potrzebne to para bawełnianych legginsów, nic więcej. Jak to zrobić? Zrób przedziałek na środku, połóż legginsy na głowie tak, żeby nogawki zwisały po obu stronach, chwyć jedną część włosów, podziel ją na pół i zrób warkocz, wplatając nogawkę. Na koniec zabezpiecz gumką. To samo zrób po drugiej stronie. Dla wzmocnienia, wmasuj wcześniej we włosy produkt podkreślający skręt. Najlepsze efekty osiągniesz, wykonując zabieg na noc.

