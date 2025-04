Kozieradka pospolita inaczej nazywana jest koniczyną grecką. To jedna z najstarszych roślin, jakie znalazły zastosowanie w szeroko pojętej medycynie. Zioło występujące najliczniej w Azji i Europie Wschodniej, ale uprawiane jest z powodzeniem na całym świecie. Na co dzień wykorzystuje się ją przede wszystkim w kuchni do doprawiania wszelkiego rodzaju mięs, niewiele osób jednak wie, że dzięki bogactwu składników odżywczych, świetnie działa również na włosy.

W kozieradce znajdują się alkaloidy, lecytyna, witaminy A, B i C oraz sole mineralne i substancje śluzowe. Jej nasiona wykazują się właściwościami pobudzającymi syntezę białek, zwiększają stężenie hemoglobiny, a także erytrocytów we krwi, dzięki czemu sprawdzają się jako środek zapobiegający wypadaniu włosów. Podstawowym składnikiem, z jakiego wykonuje się napar o działaniu regeneracyjnym i zapobiegającym wypadaniu włosów, są nasiona kozieradki.

fot. Nasona kozieradki/ Adobe Stock, kostrez

Z kozieradki przygotowujemy wcierkę. Świetnie sprawdzi się w pielęgnacji matowych włosów, suchych i zniszczonych zabiegami fryzjerskimi, ze skłonnością do wypadania, z rozdwajającymi się końcówkami, z tendencją do łamania i tworzenia się łupieżu.

Uwaga! Intensywny zapach wywaru nie wszystkim może się spodobać - może kojarzyć się z aromatem kostki rosołowej. Nasza rada? Wcierkę stosuj wieczorem, a następnego dnia umyj włosy.

Przepis na wcierkę do włosów z kozieradki:



1 łyżeczka nasion kozieradki,

3/4 szklanki wrzątku.

Nasiona zalej wrzątkiem, przykryj i zaczekaj, aż się zaparzy i ostygnie. Tak przygotowany napar przelej przez sitko. Gotowy, żółty i intensywnie pachnący płyn nalej do butelki - może być taka po zużytym już wcześniej kosmetyku do włosów, z wygodnym atomizerem. Napar można przechowywać w lodówce maksymalnie 10 dni.

Jak często stosować wcierkę do włosów z kozieradki?



Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wcierkę z kozieradki najlepiej stosować codziennie. Gdy jednak zapach jest dla ciebie zbyt uciążliwy, stosuj ją maksymalnie co trzeci wieczór. Przy takiej częstotliwości, widoczne efekty powinny pojawić się po ok. 3 tygodniach.

Jak stosować wcierkę do włosów z kozieradki?

Kozieradkę wcieraj bezpośrednio w skórę głowy - kilka łyżeczek do herbaty wystarczy. Dla wzmocnienia efektu połącz ją ze stosowaniem wybranego olejku do włosów. Możesz też raz na jakiś czas, zafundować sobie zabieg z czepkiem foliowym i turbanem z ręcznika - pod wpływem ciepła, wcierka z kozieradki lepiej zadziała.

Efekty stosowania wcierki z kozieradki na włosy:

włosy stają się uniesione u nasady,

mniej się przetłuszczają,

złagodzone zostają wszelkie podrażnienia skóry głowy,

włosy szybciej rosną,

pojawia się więcej tzw. baby hair.

Nasiona kozieradki można dostać w sklepach zielarskich, wybranych sklepach spożywczych oraz tych ze zdrową żywnością. Koszt to ok. 2 zł. Dostępne są w wersji całych nasion i zmielonych.

