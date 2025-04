Szampon i odżywka dopasowane do potrzeb włosów to za mało, żeby utrzymać je zdrowe i w super kondycji — mocne, lśniące, sprężyste, nawilżone i gładkie. Ważna jest również termoochrona włosów — czyli stosowanie kosmetyków chroniących przed narzędziami do stylizacji (suszarką, prostownicą i lokówka) oraz promieniowaniem UV. Działają jak tarcza między gorącym narzędziem a włosami.

Ciepło uszkadza włosy (wysusza je, pozbawia blasku, sprawia, że są łamliwe i kruche), dlatego spray lub krem termoochronny są obowiązkowymi produktami dla każdego, kto sięga po gorące narzędzia do stylizacji. Są bogate w humektanty i aminokwasy, które zatrzymują wilgoć i tworzą ochronny pancerz przed uszkodzeniami. Dodatkowo wspaniale pielęgnują włosy - pozostawiają je miękkie, gładkie i elastyczne.

Warto pamiętać, że kosmetyki termoochronne chronią przed szkodliwym działaniem ekstremalnie wysokich temperatur, ale nigdy nie zapewnią 100% ochrony.

Spray lub krem termoochronny stosuje się tuż przed rozpoczęciem stylizacji — suszeniem, prostowaniem, kręceniem. Należy rozprowadzić go równomiernie na całej długości i rozczesać włosy grzebieniem.

Kosmetyki w sprayu są lżejsze i nie obciążają włosów, dlatego idealnie sprawdza się na cienkich, delikatnych pasmach. Kremy natomiast, ze względu na bogatą formułę przeznaczone są do gęstych, grubych włosów.

W naszej galerii znajdziesz 15 najlepszych kosmetyków termoochronnych, które zapobiegają uszkodzeniom oraz pielęgnują pasma. Lista obejmuje zarówno profesjonalne produkty dostępne w salonach fryzjerskich (np. mleczko termoochronne do włosów OI Milk, Davines; spray termoochronny wygładzający włosy Total Results Mega Sleek Iron Smoother, MATRIX; krem termoochronny zapobiegający puszeniu się włosów Blow-Dry Fluidifier 10w1, L'ORÉAL PROFESSIONNEL), jak i w popularnych drogeriach (Np. spray termoochronny do włosów, ONLYBIO Hair in Balance; spray termoochronny do włosów, ISANA).

