Kosmetyki rozjaśniające to świetny wynalazek. Dlaczego? Powodów jest kilka. Po pierwsze - przyda się tym z Was, które regularnie rozjaśniają włosy - w lato spokojnie możecie porzucić czasochłonne farbowanie i zastąpić je właśnie rozjaśniającym sprayem. Po drugie - jeśli chcecie nadać swoim włosom słonecznych refleksów, nie musicie iść do fryzjera - często wystarczy już jedno użycie rozjaśniających kosmetyków, aby cieszyć się wakacyjnie wyglądającymi włosami. Po trzecie - nie niszczą włosów tak jak farby. Po czwarte - są bardzo wydajne i starczają spokojnie na pół roku używania.

Reklama

Musicie pamiętać, że spraye i żele rozjaśniące zmieniają kolor włosów o 2-3 tony. Nie nadają się dla bardzo ciemnych włosów, najlepiej sprawdzą się na średnich i jasnych, naturalnych kolorach. Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Suche szampony - przegląd

Kosmetyki chroniące włosy przed słońcem

Kosmetyki poprawiające wygląd skóry