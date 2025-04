Kosmetyki regenerujące do włosów

Włosy każdej z nas, niezależnie od ich rodzaju, potrzebują od czasu do czasu intensywnej regeneracji. Ich struktura niszczy się pod wpływem warunków atmosferycznych, koloryzacji, suszenia i różnych działań stylizacyjnych. Zebrałyśmy dla was kosmetyki o działaniu regenerującym i pielęgnującym włosy. Wśród nich znajdziecie kosmetyki uniwersalne (do wszystkich rodzajów włosów) oraz dedykowane konkretnym typom. Zafundujcie swoim włosom domowe SPA!

