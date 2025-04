10 z 11

Kosmetyki przeciw wypadaniu włosów

Serum do włosów ze skłonnością do wypadania polskiej marki Prosalon Med skutecznie hamuje wypadanie włosów i wpływa na ich wzrost. Obecny w preparacie Procapil korzystnie działa na zakotwiczenie włosa w brodawce skórnej, dzięki czemu jest on bardziej odporny na wypadanie. Poprawia mikrokrążenie skóry głowy, zwiększając przy tym ukrwienie i odżywienie cebulek. Ogranicza niekorzystne działanie hormonów na włosy. Tricorexina stymuluje odnowę komórek włosa oraz pobudza produkcję keratyny, przyspieszając wzrost włosów i redukując ich wypadanie. Cena ok. 40 zł