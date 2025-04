2 z 9

Kosmetyki do włosów - hity lata 2015

Don’t Blow It (H)Air Styler firmy Bumble and bumble, to pierwszy tego rodzaju krem do stylizacji włosów, który bez użycia suszarki, ujarzmia rozczochrane, puszące się pasma tworząc luźny styl - dla cudownych fryzur bez ciepła suszarki i kłopotów. Idealny dla cienkich i średnich włosów Don’t Blow It (H)Air Styler zawiera lekkie polimery zwiększające naturalną objętość, pozostawiając włosy miękkie i sprężyste, bez obciążenia. Mieszanka odżywek roślinnych, w tym ekstrakt z opuncji i kwiatu kaktusa, szybko wchłania się we włosy, pozwalając im powoli i delikatnie wyschnąć (utrzymując ich nawilżenie). Cena: 119 zł/150 ml.