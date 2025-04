Jeśli twoje włosy są zniszczone po zimie, bywają niesforne, wypadają i masz problem z ich codzienną stylizacją, to ten artykuł jest dla ciebie. Podpowiadamy, jak prawidłowo zadbać o włosy, by wyglądały tak, jak sobie tego życzysz.

Reklama

Dlaczego włosy wypadają?

Przyczyn gubienia włosów może być wiele. Począwszy od genetyki, po nieodpowiedni styl życia czy niewłaściwą pielęgnację. Do najczęstszych powodów wypadania włosów zalicza się:

używanie kosmetyków niedopasowanych do potrzeb skóry głowy i włosów,

zbyt agresywne rozczesywanie kosmyków za pomocą źle dobranej szczotki lub grzebienia,

stosowanie wysokich temperatur podczas stylizacji włosów z pominięciem produktów termoochronnych,

dieta uboga w składniki odżywcze,

niekorzystne warunki atmosferyczne: niskie temperatury, wiatr, słońce,

anemia,

długotrwałe przyjmowanie niektórych leków,

łojotokowe zapalenie skóry lub łysienie plackowate,

problemy hormonalne,

poród i karmienie piersią.

Jak dbać o włosy?

Przede wszystkim powinnaś zrozumieć, że na piękne włosy ma wpływ wiele elementów. To, co jemy, w jaki sposób dbamy o siebie (dieta, sport, odpoczynek i minimalizowanie stresu), a także sposób, w jaki pielęgnujemy nasze włosy, ma ogromne znaczenie. O czym więc warto wiedzieć? Jak prawidłowo myć włosy, suszyć je i stylizować? Podpowiadamy!

Po pierwsze - oczyszczenie

To niby banał, bo przecież każdy wie, jak umyć włosy. Jak się jednak okazuje, wiele z nas robi to nieprawidłowo. Zacznijmy od tego, że przed samym umyciem włosów, warto je rozczesać. Kolejna kwestia, to dobór szamponu. Powinien być dopasowany do twoich włosów - ich potrzeb i ewentualnych problemów. Szampon należy zastosować na wilgotne włosy i warto użyć go dwa razy. Pierwsze mycie to jedynie usunięcie łoju i brudu, który pojawia się na skórze głowy oraz na włosach. Drugie mycie (właściwe) to dokładne oczyszczenie i przygotowanie do dalszych etapów pielęgnacji.

Jaki szampon wybrać? Jeśli twoje włosy są zniszczone, farbowane i potrzebują profesjonalnej regeneracji, to koniecznie sprawdź działanie Naturalnego Szamponu do włosów NEBOA Repair&Shine, który zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Jak działa?

Skutecznie oczyszcza skórę głowy i włosy, dzięki zawartości naturalnych substancji myjących, które nie wysuszają i nie podrażniają.

Formuła z bogactwem olei (sezamowy i arganowy) oraz ceramidami intensywnie regeneruje, nawilża i wzmacnia włosy, przywracając im miękkość i elastyczność.

Adaptogen cytryniec chiński pielęgnuje skórę głowy i wygładza powierzchnię włosów.

Szampon dobrze oczyszcza skórę głowy i włosy. Dobrze się pieni, ma przyjemny zapach, i nie przesusza skóry głowy. Na docenienie zasługuje piękne opakowanie, które idealnie ożywia łazienkę na wiosnę - ocenia Gosia.

Pamiętaj też, by zawsze myć włosy letnią, a nie gorącą wodą. Nie będą się tak szybko przetłuszczać.

Po drugie - odbudowa

Włosy suche, farbowane, wypadające i zniszczone potrzebują odpowiedniego nawilżenia i regeneracji. To dlatego warto pomyśleć o kosmetyku, który dobrze je wzmocni. Do codziennej lub co dwudniowej pielęgnacji warto sięgnąć po Naturalną odżywkę NEBOA Repair&Shine, która wzmacnia, regeneruje i odbudowuje włosy. To wszystko dzięki zawartości hydrolizowanych protein z groszku i ceramidów. Kosmetyk dodatkowo nawilża, odżywia, a także wygładza włosy i przywraca im piękny blask. Te właściwości zawdzięcza olejom lnianym, ze słodkich migdałów, brokułów i musztardy. Sam produkt zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego i cudownie pachnie.

Odżywkę nakładam na kilka minut na umyte włosy, a następnie spłukuję wodą. Efekt? Dla mnie idealny, bo moje cienkie, wypadające i łamliwe włosy w końcu odzyskały blask oraz witalność. Co ważne, włosy nie są oklapnięte i nie wyglądają na przetłuszczone (co często zdarzało się w przypadku innych kosmetyków tego typu). I najwazniejsze: kosmyki świetnie się rozczesują - komentuje Gosia.

Raz w tygodniu dobrze jest zastosować naturalną maskę do włosów suchych i puszących się NEBOA Hydration & Smoothness. To kosmetyk, który zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego. Czym się wyróżnia?

Regeneruje, wygładza i dyscyplinuje włosy.

Dodatkowo kwas hialuronowy nadaje włosom blasku i zwiększa ich odporność na uszkodzenia.

Dzięki olejowi z pestek dyni włosy stają się miękkie i elastyczne, za to prowitamina B5 zamyka łuski włosowe, optycznie pogrubia włosy i zmniejsza skłonność do rozdwajania się końcówek.

To kosmetyk do zadań specjalnych. Po użyciu maski włosy są elastyczne, lśniące i intensywnie nawilżone. Tak jak po wizycie w salonie fryzjerskim. Dodatkowo pięknie pachną i świetnie się układają - dodaje Gosia.

Po zastosowaniu maski lub odżywki, produkt należy spłukać letnią wodą. Następnie osuszyć włosy ręcznikiem - powoli i delikatnie.

Po trzecie - wcierka na wypadające włosy

To w zasadzie ostatni etap pielęgnacji. Na wilgotne włosy oraz skórę głowy możesz zastosować wcierkę. Ten kosmetyk działa cuda, ale tylko wtedy gdy używa się go regularnie. Warto o nim pamiętać, jeśli twoje włosy wypadają na tle stresowym, hormonalnym lub ze względu na częste stylizacje.

Absolutnym hitem jest wcierka do skóry głowy Trichological Care. Kosmetyk skutecznie ogranicza wypadanie włosów i przyspiesza porost nowych. Wzmacnia, nawilża i odżywia cebulki włosowe. Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego i pięknie pachnie. Wcierka jest też prosta w użyciu. Wystarczy zaaplikować ją na skórę głowy i delikatnie wmasować palcami lub za pomocą szczotki do masażu głowy. Efekt zauważysz już po kilku tygodniach.

To mój wieczorny rytuał - taka chwila tylko dla mnie. Wcierka, szczotka do masażu głowy i odprężenie. Wcierka świetnie pachnie, po zastosowaniu tego kosmetyku miałam wrażenie, że moje włosy są mocniejsze. Mam nadzieję, że po dłuższym stosowaniu zobaczę upragnione baby hair - dodaje Gosia.

Po czwarte - suszenie i inne zabiegi stylizacyjne

Jeśli masz czas, to pozostaw włosy do naturalnego wyschnięcia. Jeśli nie masz takiej możliwości, to użyj suszarki z letnim powietrzem. Postaraj się ograniczyć farbowanie i stylizację prostownicą lub lokówką. Jeśli nie jest to możliwe, to koniecznie pamiętaj o kosmetykach termoochronnych.

Odpowiednia pielęgnacja oraz wybór profesjonalnych kosmetyków to niezwykle ważna kwestia, szczególnie jeśli mierzysz się z problemem zniszczonych i wypadających włosów. A ty, znasz już produkty NEBOA? Jeśli nie to zajrzyj do sklepów Rossmann, gdzie od 18 kwietnia do 4 maja znajdziesz te kosmetyki w MEGA promocji!