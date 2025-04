Na rynku istnieje bardzo dużo kosmetyków stworzonych z myślą o cienkich włosach. Koncerny kosmetyczne wychodzą naprzeciw naszym potrzebom i coraz częściej wypuszczają linie, które mają zwiększyć ich objętość. Ale jak spośród tak dużej liczby produktów wybrać te najlepsze, a dokładniej dobrane odpowiednio do indywidualnych potrzeb? Po pierwsze nie bójcie się prosić o próbki, dobrym rozwiązaniem jest również kupienie produktu w wersji mini - jeżeli taka jest dostępna. Świetnym źródłem informacji o kosmetykach może okazać się również siostra, koleżanka lub mama.

Najlepsze kosmetyki do cienkich włosów

Podstawą w przypadku cienkich włosów jest odpowiednie strzyżenie - zalecana jest długość do ramion. Kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji są jedynie elementem uzupełniającym. Sama mam cienkie włosy pozbawione objętości włosy i doskonale wiem jak trudno sobie z nimi porazić. Po pierwsze bardzo ciężko je ułożyć, a po drugie mają skłonności do elektryzowania się.

Trzeba pamiętać również, żeby kosmetyków używać z rozsądkiem. Za duża ilość pianki, odżywki lub lakieru sprawia, że włosy wyglądają na przetłuszczone i wyglądają na wręcz przyklejone do skóry głowy. Umiar to podstawa!



