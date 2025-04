Ochrona włosów przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, chlorem i solą morską to wbrew pozorom bardzo ważny elementem letniej pielęgnacji. Pod wpływem wymienionych czynników zewnętrznych włosy bardzo szybko się niszczą, a ich odbudowa może potrwać nawet kilka miesięcy. Dlatego zgodnie ze starym porzekadłem lepiej zapobiegać niż leczyć. Ale jak?

Jak chronić włosy przed szkodliwym działaniem słońca?

Jest wiele sposobów, które pomagają w ochronie włosów w czasie letnich miesięcy. Przed wejściem do morze lub basenu z chlorem należy związać włosy wysoko w kucyk, aby uniknąć kontaktu z wodą. Opalając się warto założyć na głowę kapelusz, który zabezpieczy włosy, ale również twarz, która będzie w cieniu. Warto oczywiście stosować kosmetyki zawierające w swoim składzie substancje odżywcze i filtry chroniące przed działaniem słońca.

1. Zmiękczające i ochronne mleczko z filtrami UVB Davines, cena, ok. 94 zł; 2. Spray chroniący włosy przed promieniowaniem UV Wella Professionell, cena, ok. 66 zł (dostepny w salonach fryzjerskich); 3. Mgiełka ochronna MICRO-VOILE Kerastase, cena, ok. 93 zł (dostępna w salonach fryzjerskich); 4. Odżywka w sprayu Treat NaturTech Sun Care Montibello, cena, ok. 39 zł (dostępna w salonach fryzjerskich); 5. Odżywka ułatwiająca rozczesywanie BEACH blonde SMOOTH SEAS John Frieda, cena, ok. 35 zł

Nie można zapominać także pielęgnacji po opalaniu. Po powrocie z plaży warto umyć włosy szamponem, który je nawilży, usunie resztki soli i piasku, a następnie nałożyć odbudowującą odżywkę. Regularność w tym przypadku to podstawa, dlatego przed każdym opalaniem i po jego zakończeniu należy zapewnić włosom kompletną ochronę.

1. Szampon Treat NaturTech Sun Care Montibello, cena, ok. 39 zł (dostępny w salonach fryzjerskich); 2. Kąpiel do włosów Soleil Karastase, cena, ok. 89 zł (dostępna w salonach fryzjerskich); 3. Oczyszczający szampon BEACH blonde COOL DIP John Frieda, cena, ok. 35 zł; 4. Szampon After Sun Shampoo Wella Professionell, cena, ok. 51 zł (dostępny w salonach fryzjerskich)

