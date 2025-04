Nasiona kopru włoskiego to nie tylko aromatyczna przyprawa podkręcająca smak dań oraz skuteczne lekarstwo na dolegliwości żołądkowe i jelitowe (łagodzą zaparcia i wzdęcia). Oferują też mnóstwo korzyści naszym włosom i skórze głowy.

W pielęgnacji najczęściej wykorzystywany jest naturalny olej fenkułowy, po brzegi wypełniony witaminami oraz mający silne właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne i bakteriobójcze. To jeden z najcenniejszych produktów, jaki możemy włączyć do codziennej rutyny. Olejek z nasion kopru włoskiego jest nieoceniony w walce z wypadającymi i przetłuszczającymi się włosami.

Spis treści:

Nasiona kopru włoskiego to skarbnica witamin i minerałów — zawierają ich ponad 80! Bogate są m.in. w żelazo, miedź, kwas foliowy, niacynę, wapń, magnez, witaminę A, witaminę E, witaminę C. Taki skład sprawia, że włączając olej z kopru włoskiego do pielęgnacji, uzyskamy mocne, zdrowe i lśniące włosy, o jakich zawsze marzyłyśmy.

Koper włoski na włosy — efekty stosowania:

stymuluje wzrost włosów,

hamuje wypadanie,

wzmacnia włosy,

zapobiega łamaniu się włosów,

łagodzi swędzenie i stany zapalne skóry,

nawilża włosy,

nadaje włosom połysk i miękkość,

hamuje rozwój bakterii i grzybów,

reguluje pracę gruczołów łojowych.

fot. Koper włoski na włosy/.Adobe Stock, mescioglu

W pielęgnacji włosów głównie wykorzystywany jest olej z kopru włoskiego (olejek fenkułowy). Możesz dodawać kilka kropli do ulubionej maseczki/odżywki/szamponu lub używać do olejowania. Pamiętaj, jednak, aby nie stosować go samodzielnie i wymieszać z innych olejem bazowym np. kokosowym, jojoba czy arganowym.

Olej z kopru włoskiego dostępny jest w aptekach oraz sklepach z naturalnymi kosmetykami i kosztuje ok. 15 zł za 10 ml. Kupując, uważnie czytaj etykiety.

Dobre rezultaty przeniesie również domowa płukanka z nasion kopru włoskiego. Odżywi skórę głowy i zahamuje wypadanie.

Składniki:

łyżka nasion kopru włoskiego,

szklanka wody (250 ml).

Zagotuj wodę z łyżką nasion kopru włoskiego. Po ugotowaniu odcedź wodę i pozwól jej ostygnąć, ok. 10-15 minut. Przygotowany napar użyj na koniec mycia - po odżywce. Nalewaj powoli na skalp i rób delikatny masaż. Nie spłukuj. Stosuj 2-3 razy w tygodniu.

Oleju z kopru włoskiego na włosy nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz osoby mające uczulenie na to warzywo.

