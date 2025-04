W końcu możemy odłożyć ciepłe czapki do szafy i... pokazać fryzurę w pełnej okazałości. A sezon wiosna - lato 2019 to prawdziwy raj dla wszystkich miłośniczek zdrowych i pięknych włosów. Pomyśl o modnych chustach, wstążkach i spinkach, które podkreślą styl i romantyczny temperament!

Jeśli obawiasz się, że po zimie twoje włosy są zniszczone, przesuszone lub połamane, to już teraz zadbaj o odpowiednią pielęgnację włosów! Razem z marką Phyto Paris postanowiliśmy ci w tym pomóc! Szczegóły poniżej :)

Pielęgnacja z natury także dla włosów bardzo zniszczonych

Marzysz o pięknych włosach? W łazience masz mnóstwo kosmetyków, ale to nie pomaga? Pomyśl o zmianie pielęgnacji! Wypróbuj preparaty naturalne. Dlaczego to takie ważne? Pomyśl o marce Phyto Paris, która stosuje unikatowe metody ekstrakcji roślin do tworzenia formuł uwzględniających specyficzne potrzeby włosów.

Zadbaj o skórę głowy – systematycznie stosując unikalny peeling PHYTOPOLEINE w 100% roślinny eliksir wzmacniający działanie każdej kuracji. Dla włosów ultrazniszczonych, łamliwych, suchych zastosuj gamę PHYTOKERATINE EXTREME o naturalnych składnikach w sercu formuł: roślinna keratyna, masło sapote & olej z baobabu oraz ekstrakt z piwonii.

Szampon PHYTOKERATINE EXTREME zapewnia włosom intensywne odżywienie i dogłębną regenerację. Stosuj 3 razy w tygodniu – zmysłowy szampon niezwykle delikatnie oczyszcza włosy i ułatwia rozczesywanie.

Pielęgnacja bez spłukiwania PHYTOKERATINE EXTREME – KERATYNOWY KREM ODBUDOWUJĄCY intensywnie regeneruje i długotrwale odżywia włosy odkrywając ich piękno. Dodatkowo wygładza strukturę włosów, dyscyplinując je, chroniąc przed puszeniem i ułatwiając stylizację. Zapewnia wysoką termoochronę do 220 stopni. Stosuj codziennie.

Efekt? Twoje włosy są odbudowane, zdrowe, świeże i piękne!

Twoje włosy wymagają szybkiego wsparcia? Weź udział w konkursie!

Z okazji 18 urodzin serwisu polki.pl i 50 urodzin Phyto Paris przygotowałyśmy dla was super konkurs!

Zadanie konkursowe:

Napisz, co najbardziej doceniasz w kosmetykach do włosów i wygraj 1 z 18 zestawów kosmetyków marki Phyto!

Nagrody:

18 zestawów kosmetyków marki Phyto: Phytopolleine, Phytokeratine Extreme - Keratynowy szampon odbudowujący i Phytokeratine Extreme - Keratynowy krem odbudowujący

