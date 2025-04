Tego lata kolorowe włosy pojawiły się na wybiegu m.in. u Simoens i Fashion East. Pomimo, że trend nie jest nowy, to dopiero w tym sezonie zaczyna pojawiać się na ulicach. Na ich punkcie oszalały już modelki, gwiazdy i blogerki.

Kolorowe końcówki zazwyczaj wymagają wcześniejszego rozjaśnienia włosów (wyjątek stanowią jasne blondynki). Im ciemniejsze macie włosy, tym kolor będzie mniej intensywny. Zabieg farbowania najlepiej oczywiście wykonać u sprawdzonego fryzjera - zwłaszcza jeśli chcecie uzyskać efekt stopniowego przechodzenia koloru czyli ombre hair.

Kolorowe końcówki włosów domowym sposobem:

Jeśli jednak macie ochotę pofarbować włosy same w domu, polecamy do tego specjalne kredy, spray'e lub tonery - efekt utrzymuje się do kilku myć. Są stosunkowo niedrogie, ceny zaczynają się od 8 zł. Możecie je kupić w większości hurtowni fryzjerskich.

