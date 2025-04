Której z nas nie marzy się jednodniowa (albo kilku) metamorfoza? A wiadomo, że na kobiecą duszę (i problemy) najlepiej działa... nowa fryzura. Pomyślcie tylko... Jakby tak nagle z blondynki stać się brunetką, albo z brunetki rudowłosą pięknością? I to bez żadnych przykrych konsekwencji takich jak dekoloryzacja czy wypadanie włosów?

5 najmodniejszych fryzur na jesień 2017

Być może aż tak spektakularnej przemiany tym razem nie możemy wam obiecać, ale dzięki tym cudownym kosmetykom możecie w kilkanaście minut stać się zupełnie inną osobą!

Różowe, niebieskie, fioletowe a może turkusowe? Całe włosy, pasemka czy tylko końcówki? Wystarczy regularnie przeglądać Instagram, by wiedzieć, że kolorowe włosy to największy hit ostatnich miesięcy! Zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie najnowsze kosmetyki do farbowania włosów na wszystkie kolory tęczy!