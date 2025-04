Dlaczego zabiegi na włosy nie zawsze są skuteczne



Często stosowanie odpowiednich szamponów czy odżywek okazuje się niewystarczające, ponieważ stan włosów zależy również od stanu skóry głowy, jej prawidłowej fizjologii, prawidłowego odżywienia cebulki włosa, ogółem mówiąc - od tego, co dzieje się wewnątrz organizmu. Należy zatem zadbać o równowagę hormonalną oraz dostarczenie komórkom odpowiednich ilości składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu.

Stan włosów a dieta



W kontekście porostu włosów, kluczowymi składnikami są m. in.: cynk, biotyna, krzem, kwasy omega, aminokwasy. W wielu przypadkach nasza codzienna dieta nie pokrywa zapotrzebowania na powyższe składniki. Tutaj z pomocą przychodzą suplementy diety. Dzięki nim możemy szybko i łatwo uzupełnić niedobory i wesprzeć pracę organizmu. Żeby sprawić, by nasze włosy przestały wypadać, łamać się, były grube i sprężyste, warto zwrócić uwagę na suplementy z kolagenem. Zyskują one na coraz większej popularności, ponieważ coraz więcej osób zauważa dobroczynny wpływ kolagenu nie tylko na stawy, lecz także na skórę i włosy.

Powstaje również coraz więcej niezależnych badań potwierdzających rolę tego składnika właśnie w tym kontekście. Włos składa się z widocznej na zewnątrz łodygi, zbudowanej z martwych komórek oraz z umiejscowionego w skórze żywego korzenia, zakończonego opuszką, potocznie nazywaną cebulką. Umiejscowiona jest ona w mieszku włosowym zbudowanym z komórek naskórka. Różne problemy włosowe wymagają zatem działania na różnych poziomach włosa. Kolagen zaś w organizmie występuje praktycznie we wszystkich strukturach, dlatego jego niedobór będzie miał również znaczący wpływ na stan włosów.

Czy kolagen pomoże na włosy łamiące się?



Aby włos rósł mocny i sprężysty, potrzebuje odpowiednich substratów, jak mikroelementy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz aminokwasy. Osłabiona struktura włosa, czyli niedostateczna ilość aminokwasów budujących włos sprawia, że stają się one cienkie, wiotkie i podatne na wszelkie uszkodzenia. Bardzo łatwo wtedy o złamanie łodygi. Pomocna tutaj okazuje się suplementacja kolagenem, który uzupełnia niedobór niezbędnych aminokwasów.

Działanie kolagenu na wypadanie włosów



Przyczyn wypadania włosów może być bardzo wiele. Czasami może być to skutkiem poważnych chorób, które należy zdiagnozować i podjąć leczenie, by ten problem w konsekwencji również minął. Jeśli jednak nasz stan zdrowia jest w porządku, a włosy wypadają, można przypuszczać, że cebulki włosa nie zostają dostatecznie odżywione. Ponownie suplementacja dobrej jakości produktów, takich jak np. kolagen wołowy firmy Salvitis, pomoże zwiększyć ilości kolagenu, a co za tym idzie aminokwasów w organizmie. Na takiej suplementacji mocno korzysta również skóra głowy, której dobra kondycja jest niezbędna do utrzymania zdrowej i gęstej czupryny. Dzięki suplementacji nasz własny kolagen w organizmie jest intensywnie produkowany, co przekłada się na dobre nawilżenie skóry głowy oraz jej szybką regenerację. Włosy mają dobre środowisko do rozwoju, więc przestają wypadać.

Kolagen na szybszy wzrost włosów



Suplementacja kolagenem sprawdzi się również podczas zapuszczania włosów, szczególnie gdy chcemy przyspieszyć ten proces. Wcześniej opisane mechanizmy, jak zapewnienie włosom odpowiedniego środowiska wzrostu, “żyznej gleby” jaką jest zdrowa, nawilżona skóra oraz odpowiedniej ilości składników budulcowych sprawia, że włosy zaczynają rosnąć zaskakująco szybko. Dzięki temu, że zyskują sprężystość i elastyczność, nie łamią się, a to również przekłada się na ich długość i pozwala szybciej osiągnąć oczekiwany efekt.

Jak stosować kolagen pitny na włosy?



Wybór produktów z kolagenem jest bardzo szeroki. Możemy znaleźć je w formie tabletek, kapsułek, proszku do rozpuszczania w płynie czy gotowego roztworu. Bardzo wygodną formą są szoty z kolagenem zamknięte w małej buteleczce, w której odmierzona została dzienna dawka tego składnika. Warto zwrócić uwagę, by skład suplementu uzupełniała również witamina C. Tylko z jej udziałem produkcja endogennego kolagenu jest możliwa. Jeżeli w suplemencie z kolagenem jej nie ma, należy dostarczyć ją w innym produkcie lub wraz z posiłkiem.

Suplement ten, zarówno w formie pitnej, jak i każdej innej, warto przyjmować wieczorem, ponieważ podczas snu w skórze zachodzi szereg procesów regeneracyjnych, które kolagen będzie doskonale wspierał. Jeśli jednak wolisz, nic nie stoi na przeszkodzie, by przyjmować go rano. Najważniejsza jest regularność oraz wybór dobrej jakości produktu o wysokiej przyswajalności. Najlepszymi wynikami pod względem przyswajalności odznacza się kolagen hydrolizowany, czyli zmieniony na drodze chemicznej do mniejszych, lepiej wchłanianych peptydów.

