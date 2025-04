Kok - krok po kroku

Top knot to obecnie najmodniejsze i najbardziej popularne upięcie włosów – wysokie koki noszą nastolatki do szkoły, kobiety do pracy i gwiazdy na wielkie gale. Jednak wykonanie tej twarzowej fryzury może sprawić nie lada problem, szczególnie paniom o rzadkich, cienkich włosach. Pomocne mogą okazać się wypełniacze do koków, dostępne w sklepach lub własnej roboty.