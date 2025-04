Słońce, wysoka temperatura, słona woda z morza oraz chlorowana woda z basenu szkodliwie wpływają na włosy. Dlatego zwłaszcza latem wymagają one intensywnej pielęgnacji. Częste mycie i suszenie ich to za mało. Jak dbać o włosy latem i dodatkowo korzystać z promocji i kodów rabatowych?

Reklama

Pierwsze, najważniejsze zadanie to chronić włosy przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jest to praktyczne rozwiązanie, ale pamiętajmy, powinno być też ładnie i atrakcyjnie. Kilka poniższych wskazówek pokazuje jak tanio i z efektem WOW wyglądać nawet w największych upałach.

Czapka czy kapelusz

Podstawa to nakrycie głowy. Nawet w zwykłej czapeczce z daszkiem można wyglądać super. Różnego typu kapelusze uatrakcyjnią wygląd każdej kobiety. Takie rozwiązanie jest konieczne na dłuższe wyprawy na słońce. Na chwilowe przejście na upale wystarczą kosmetyki z filtrem UV. Przed wypadem na plażę czy nad jezioro spryskaj włosy specjalną mgiełką. Aby wyglądać świeżo, myj włosy codziennie.

Nawilżenie to podstawa

O tej porze roku ze względu na upały skóra głowy mocno się poci i włosy się bardziej przetłuszczają. Nie wychodź z domu w mokrych włosach. Wiemy, że to rozwiązanie jest kuszące, ale szkodliwe. Twoje włosy szybko wyschną, ale tylko na wierzchu i będą nieładnie sterczeć. Latem należy mocno odżywiać i nawilżać swoje włosy. Chcemy przecież, aby wyglądały ładnie i powabnie. Będą pięknie wyglądać tylko wtedy gdy 1-2 razy w tygodniu nałożysz na nie maskę lub olejek. Aby zaoszczędzić na produktach, które pomogą Ci w pielegnacji Twoich włosów skorzystaj z promocji Avon, Yves Rocher lub kodów rabatowych Pat&Rub . W lecie niepożądane jest nadmierne obciążanie włosów, dlatego warto ograniczyć do minimum użycie silikonu. Należy stosować go tylko na końcówki włosów.

Idealna fryzura na lato

Lato sprzyja częstym wyjściom na plażę, ale również na wieczorne spacery czy spotkania w restauracjach i kawiarniach. Choć z nieba leje się żar, pięknym paniom nie przeszkadza mieć super fryzurę i świetnie wyglądać. Jakie fryzury na lato? Przy długich włosach najwygodniejsze jest ich spinanie. Jest to też korzystne, ponieważ w ten sposób zmniejsza się ich powierzchnię. Dają one również komfort podczas pływania czy opalania się. Posiadaczki falowanych włosów mogą z łatwością ułożyć frywolną fryzurkę, luźno spinając je spinką, bądź wiążąc gumką. Spleć zwykły warkocz lub upnij włosy typem messy bun. Zrobisz to sama bez lustra i dodatkowych akcesoriów. Idąc na dłuższy spacer lub plażę nie prostuj włosów prostownicą. Długie i rozpuszczone będą Ci przeszkadzać.

Reklama

Lato i ciągłe wysokie temperatury nie są wymówką, by włosy wyglądały nieatrakcyjnie. Pamiętaj o szczególnej pielęgnacji o tej porze roku. Oprócz tego postaw na niskie koszty, wybierz tanie, ale dobre kosmetyki. Wszędzie gdzie będziesz, wyglądaj świetnie i zdrowo. Bo oto przecież w tym wszystkim chodzi.