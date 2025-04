Rynek kosmetyczny nieustannie się rozwija. Dzieje się tak, dlatego, że kobiety bardzo o siebie dbają i szukają coraz to nowych rozwiązań. Co powinnyśmy przetestować w sierpniu? Sprawdź!

Reklama

Nowością, która sprawi, że nasze włosy będą piękne i odżywione jest olejek w kremie marki L’Oréal Paris. Ten produkt to innowacyjny pomysł zapewniający odżywienie i lekkość. Dlaczego pasuje on idealnie na ciepłe i letnie dni?

Zalety:

Ma konsystencję kremu, będąc nadal olejekiem. Kosmetyk bardzo szybko wchłania się we włosy. Wygładza, odżywia je, dając bajeczny efekt lekkich i lśniących włosów. Aplikacja jest łatwa i szybka. Można stosować olejek zarówno na mokre, jak i suche włosy. Zawiera olejki kwiatowe, które sprawiają, że włosy bedą miękkie i nawilżone. Olejku nie trzeba spłukiwać, a włosy nadal będą wyglądać świeżo.

Jest to produkt idealny do stosowania nawet w upalne dni. Podczas gdy słońce niekorzystnie działa na nasze włosy, olejek sprawia, że regeneracja jest prosta i bardzo skuteczna. Nietłusta konsystencja sprawi, że włosy będą miały zapewnioną jedwabistą gładkość. Jeśli zastanawiasz się, czy jest to produkt dostosowany do twoich potrzeb, to zdecydowanie powinnaś go wypróbować. Wpłynie on na kondycję Twoich włosów i będziesz mogła cieszyć się piękną fryzurą bez zniszczonych końcówek i puszących się, pojedynczych włosków.

Warto jeszcze wspomnieć o jednej, kosmetycznej nowości, która zawróciła w głowie wielu kobietom. Mowa tu o nawilżającym balsamie do ciała Woda kokosowa i Karambola Avon. To nowa linia kosmetyków marki Avon, dzięki której zapach kokosa będzie towarzyszył nam przez cały dzień!

Zalety:

Szybko się wchłania, a dzięki temu pozostawia skórę pachnącą i nawilżoną. Butelka 200ml wystarcza na długo. Zapewnia skórze niezbędne właściwości odżywcze. Konsystencja przypomina delikatne mleczko kokosowe. Pozwoli na ochłodzenie się w upalny dzień, a dzięki niemu nasza skóra będzie wyglądała olśniewająco.

Reklama

Kosmetyki te, to zdecydowanie hity lata 2016. Produkty te dostępne są w iPerfumy i Avon, więc na pewno z łatwością uda wam się je dostać. Co najważniejsze-są niedrogie, a skuteczne. Niska cena i wysoka jakość z pewnością zachęcą Cię do zakupu tych właśnie kosmetyków. Po wypróbowaniu będziesz zadowolona, ponieważ te kosmetyki z pewnością spełnią oczekiwania i zostaną w kosmetyczce na dłużej!