Kirsten Dunst została ambasadorką marki L’Oréal Professionnel i będzie twarzą nowo lansowanych produktów Wild Stylers w gamie do stylizacji Tecni.Art, Beach Waves i Absolut Repair Lipidium.

Urodzona w Stanach Zjednoczonych, ale z niemieckim pochodzeniem, Kirsten Dunst posiada naturalne piękno oraz niepowtarzalną osobowość. Jest jedną z najbardziej utalentowanych amerykańskich aktorek swojego pokolenia i jest znakomitym uosobieniem wartości L’Oréal Professionnel. Jej pasja związana z modą i trendami sprawia, że Kirsten często bawi się swoim stylem.

Kiedy dostaje angaż do nowej roli filmowej, Kirsten Dunst jest zawsze otwarta na radykalne zmiany koloru włosów, od rudawych odcieni aż po platynowe blondy, z łagodnego i wyszukanego wyglądu aż do bałaganiarskiego i niesfornego LOOKu, aby być najlepiej przygotowaną do odegrania swojej roli. Filmografia Kirsten Dunst zawiera ponad 50 tytułów, co mianuje ją jedną z najaktywniejszych aktorek dwóch ostatnich dekad.

„Czuję się bardzo zżyta z marką L’Oréal Professionnel. Marka ta jest ściśle związana z modą, a ja podziwiam jej zaangażowanie w innowacje oraz za nieustanną kreację nowych usług i produktów profesjonalnych. L’Oréal Professionnel umożliwia fryzjerom przeobrażenie kobiet na całym świecie i wydobycie z nich tego, co mają w sobie najpiękniejsze. Bycie częścią tego fantastycznego przedsięwzięcia to dla mnie prawdziwy zaszczyt” – powiedziała Kirsten Dunst.

„Kirsten Dunst posiada w sobie nieprzemijające piękno, a zarazem jest nowoczesną kobietą ściśle związaną z modą. Ma bardzo silną osobowość co pozwala jej na dokonywanie własnych wyborów. Jej profesjonalizm i zaangażowanie w perfekcję sprawia, iż Kirsten jest jedną z najbardziej utalentowanych aktorek jakie kiedykolwiek spotkałam. Ma idealne atrybuty do tego, aby uosabiać nowe wartości marki L’Oréal Professionnel” – powiedziała Anne-Laure Lecerf, międzynarodowy Dyrektor zarządzający L’Oréal Professionnel.

KIRSTEN DUNST DLA L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Kirsten Dunst będzie twarzą trzech kluczowych lansowań w 2014 roku, których produkty będą dostępne wyłącznie w salonach L’Oréal Professionnel:

• Wild Stylers w gamie do stylizacji włosów Tecni.ART: linia do profesjonalnej stylizacji włosów, dzięki której możesz stworzyć rockowy i grungowy LOOK - bardzo seksownie potargane włosy, które tak często można zobaczyć na obecnych wybiegach mody. W salonach L’Oréal Professionnel od marca 2014 roku.

• Beach Waves: niesamowita usługa w salonie, dzięki której możesz otrzymać świeży LOOK, który sprawia wrażenie, jakbyś dopiero co zeszła z plaży, który utrzymuje się aż do 8 tygodni. Ten LOOK jest niezbędny w przyszłym sezonie (2014). W salonach L’Oréal Professionnel od maja 2014 roku.

• Absolut Repair Lipidium: zaawansowana formuła, która odbudowuje zniszczone włosy podczas tylko jednej usługi profesjonalnej w salonie. W salonach L’Oréal Professionnel od lipca 2014.