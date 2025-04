Siwienie włosów to naturalny proces starzenia się organizmu. Niestety, nie możemy go całkowicie powstrzymać, jednak istnieją metody, dzięki którym opóźnimy pojawienie się srebrnych nitek. Jedną z nich jest regularne picie kefiru.

Reklama

Ten fermentowany napój mleczny jest bogatym źródłem białka, witamin i minerałów. Znajdziemy w nim m.in. witaminę A, witaminę D, witaminy z grupy B, wapń, potas, magnez, fosfor, czyli wszystko to, co jest niezbędne do utrzymania pasm w świetnej kondycji — mocnych, zdrowych i lśniących.

Spis treści:

Kefir oferuje włosom wiele korzyści:

silnie nawilża,

regeneruje,

wzmacnia włosy,

hamuje siwienie,

nabłyszcza i uelastycznia pasma,

zapobiega puszeniu i elektryzowaniu,

ułatwia rozczesywanie,

dodaje objętości i blasku,

chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Szampon na siwe włosy: 5 najlepszych produktów

Picie kefiru na siwe włosy to sposób znany od lat. Znają go nasze mamy i babcie. Warunkiem jest regularność. Napój powinien na stałe zagościć w naszym menu. Wystarczy wypijać szklankę dziennie.

Oprócz regularnego picia kefiru, warto włączyć do codziennej rutyny domowe maseczki na jego bazie. Oto 2 przepisy, za które włosy ci podziękują. Dla najlepszych efektów nakładaj je 2 razy w tygodniu.

Maska z kefiru na włosy

Na umytych, wilgotnych (nie mokrych) włosach rozprowadź kefir. Napój musi mieć temperaturę pokojową. Następnie rozczesz je grzebieniem, schowaj pod czepkiem i pozostaw na ok. 2 h. Po tym czasie dokładnie spłucz letnią wodą i umyj pasma delikatnym szamponem.

Kefirowa maseczka do włosów Anny Lewandowskiej

Przepisem na świetną, odżywczą maseczkę z kefirem w roli głównej, podzieliła się kilka lat temu Anna Lewandowska.

Składniki:

banan,

kefir,

1/2 cytryny,

łyżka LIO Shake z porzeczki lub truskawki Foods by Ann,

kilka kropel oleju lnianego.

Proste, bo wszystkie składniki należy tylko wymieszać i wmasować we włosy. Nałóż ręcznik lub czepek foliowy na ok. 15 minut. Na koniec nałóż sok z cytryny od nasady po końce. Zmyj ulubionym szamponem. To spowoduje, że włosy będą lśniące. Jeśli mam odrobinę więcej czasu staram się wykonywać ten zabieg 1-2 razy w tygodniu — radzi trenerka.

Reklama

Czytaj także:

Jogurt naturalny na włosy: prosty i tani sposób na lśniące pasma. 5 najlepszych domowych przepisów na maseczki

Maślanka na włosy: tani sposób na lśniące włosy polecany przez nasze babcie