Kawa to nie tylko aromatyczny napój, który daje zastrzyk energii i składnik pysznego tiramisu. To też świetny, naturalny kosmetyk, który może rozwiązać wiele problemów — zlikwiduje cellulit, ujędrni skórę, spłyci zmarszczki pod oczami, pomoże w walce trądzikiem i poprawi koloryt cery. Ale to nie koniec zalet małej czarnej. Pomoże również naszym włosom (zawarte w niej przeciwutleniacze i kofeina wzmocnią je, odżywią i przywrócą blask) oraz jest dobrą alternatywą chemicznych farb. Przygotowane na jej bazie maseczka i płukanka przyciemniają pasma i tuszują srebrzyste nitki.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak przygotować maskę i płukankę z kawy na siwe włosy i dlaczego warto włączyć kosmetyki z kofeiną do codziennej rutyny.

Spis treści:

Chemiczne farby dają natychmiastowe efekty, jednak zawierają substancje, które często podrażniają skórę głowy, powodują uczulenia i osłabiają pasma - stają się szorstkie, suche i matowe. Stosując kawę, nie musimy się o to martwić. Naturalne, kawowe kosmetyki nadają włosom czekoladowy odcień, maskują siwe nitki i dodatkowo poprawiają ich wygląd.

Płukanka z kawy na siwe włosy

Płukankę stosuj na czystych, umytych włosach. 8 łyżeczek mielonej kawy zalej 500 ml wody i gotuj przez 20 minut. Przygotowany napar odstaw do wystygnięcia. Przed zastosowaniem na włosy odcedź fusy przez drobne sitko lub gazę (możesz z nich później przygotować antycellulitowy peeling do ciała). Przelej kawę do większej miski i zanurz w niej włosy na kilka minut, aby wchłonęły barwnik. Następnie odsącz pasma, rozczesz grzebieniem z szerokim rozstawem zębów i wysusz.

Maseczka z kawy na siwe włosy

5 łyżek mielonej kawy (im dłuższe, tym większa ilość będzie potrzebna) zalej 100 ml gorącej wody. Dokładnie wymieszaj, aby uzyskać pastę i odstaw pod przykryciem na 10 minut Rozprowadź ją równomiernie na wilgotnych, umytych szamponem włosach i pozostaw na 15-20 minut. Dla lepszego działania schowaj je pod czepkiem kąpielowym i owiń głowę ręcznikiem. Po upływie tego czasu zmyj letnią wodą.

Jak przyciemnić włosy kawą? Bezpieczny i naturalny sposób na ciemniejsze pasma

fot. Kawa na siwe włosy/ Adobe Stock, lenkaprusova

Efekty stosowania kawy na siwe włosy widoczne są już po pierwszej aplikacji. Aby jednak utrzymały się jak najdłużej, należy stosować kawowe kosmetyki regularnie.

Zamaskowanie siwych pasm i ciemniejszy odcień to niejedyne korzyści, na jakie możemy liczyć, stosując kawę na włosy. Dzięki bogactwu witamin i składników odżywczych poranny napój poprawia również ich kondycję oraz dba o zdrowie skóry głowy.

Oto wszystkie zalety stosowania kawy na włosy:

stymuluje wzrost włosów,

zmniejsza wypadanie,

nawilża,

przywraca blask i miękkość,

zapobiega uszkodzeniom,

ułatwia rozczesywanie,

oczyszcza skórę głowy.

Oprócz samodzielnego przygotowania kosmetyków możesz też kupić gotowe produkty na bazie kofeiny w drogerii: szampony, odżywki, sera, wcierki, olejki i maski.

