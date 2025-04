Karmelowy blond mieni się niezliczoną ilością złotych, miodowych i słomkowych pasemek. Jego słodka nazwa od razu przywodzi na myśl włosy kalifornijskich dziewczyn wygrzewających się w promieniach słońca na bajecznych plażach.

Włosy w kolorze karmelowego blondu odmładzają i rozświetlają. Ta wielowymiarowa koloryzacja jest wręcz stworzona do długich i gęstych włosów. Ale uwaga, jeśli jesteś posiadaczką cienkich włosów, pasemka na karmelowym blondzie dodadzą objętości.

Zastanawiasz się, czy karmelowy blond to kolor dla ciebie? A może nie wiesz, jak go uzyskać? Przeczytaj nasze porady i odkryj najpiękniejsze wersje karmelowego blondu.

Ciepły w tonacji i wzbogacony miodowymi pasemkami - tak właśnie wygląda karmelowy blond. Często występuje w wersji dodatkowo rozświetlonej jasnymi pasemkami, które dodają fryzurze objętości i wspaniale odmładzają.

Bardzo popularny jest również karmelowy blond w wydaniu sombre. To idealna koloryzacja dla tych, które dopiero rozpoczynają przygodę z farbowaniem - nie zmienia drastycznie koloru, a tylko go urozmaica i sprawia, że włosy mają więcej „życia”.

Masz brzydki kolor blondu? Ten trik w 5 minut przywróci im słomkowy odcień

Karmelowy blond najlepiej będzie komponował się z ciepłymi odcieniami karnacji. Świetnie pasuje do blondynek z brzoskwiniową cerą, ciepłych szatynek o piwnych oczach i kobiet z oliwkową karnacją.

Wiele jednak zależy od ilości miodowych refleksów - jeśli wybierzesz bardziej stonowaną wersję, może się okazać, że pasuje również do ciebie.

A kto nie powinien nosić karmelowego blondu? Odradza się go kobietom o zimnych karnacjach - karmelowy blond tworzy wtedy za duży kontrast z cerą (podobna zasada jest przy chłodnych odcieniach brązów i czerni - źle wyglądają w nich ciepłe blondynki).

Z koloryzacji powinny zrezygnować również te z was, które nie mają czasu ani budżetu na częste wizyty u fryzjera - nawet jeżeli zazwyczaj farbujesz włosy w domu, wizyta u dobrego kolorysty raz na dwa miesiące będzie wskazana dla odświeżenia koloru.

A co, jeśli masz krótkie włosy? Karmelowy blond świetnie będzie prezentował się na włosach o długości do ucha obciętych na prosto lub do ramion np. jako fryzura bob.

Pamiętaj, że krótkie fryzury wymagają częstszych wizyt u fryzjera - końcówki należy podcinać regularnie co 6-8 tygodni.

Karmelowy blond najlepiej jest „zrobić" u fryzjera. Pamiętaj, że ten odcień ma wiele wersji - sporo zależy od ilości jasnych i ciemnych pasemek oraz od ostatecznie wybranej tonacji - ciepłe refleksy mogą przeplatać się z tymi nieco chłodniejszymi. Wyróżniamy m.in. beżowy karmelowy blond, miodowo karmelowy blond, jasny karmelowy blond, ciemny karmelowy blond, ombre karmelowy blond.

Karmelowy blond możesz również uzyskać sama w domu. W drogeriach dostępne są tonery, szamponetki lub farby do włosów w odcieniu karmelowego blondu (takie w swojej ofercie ma m.in. L'Oreal, Garnier i Joanna).

fot. Farba do włosów Multi Cream Color Karmelowy Blond 30, Joanna, cena: ok. 14 zł/materiały prasowe

fot. Krem koloryzujący Age Perfect Wielowymiarowa Koloryzacja Upiększająca 7.31 Karmelowy Blond, L'Oreal Paris, cena: ok. 48 zł/materiały prasowe

fot. Farba do włosów Color Naturals Creme 7.34 Natural Copper, Garnier, cena: ok 29 zł/materiały prasowe

Potrzebujesz inspiracji? Oto najpiękniejsze wersje karmelowego blondu:

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.08.2021

