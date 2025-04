Karl Lagerfeld dla Schwarzkopf

Za wykonane w Paryżu zdjęć tegorocznej kolekcji Schwarzkopf Looks 2014 odpowiadał Karl Lagerfeld – znany ze swojego specyficznego, minimalistycznego stylu. Ceniony jest na świecie nie tylko jako projektant mody. Jego zdjęcia publikowane były na okładkach znanych magazynów modowych, a jego wernisaże odwiedzane są przez cały świat mody od Berlina po Nowy Jork. Trendy fryzjerskie Schwarzkopf po raz kolejny powstały we współpracy z ekspertem Schwarzkopf, Arminem Morbachem. Są efektem inspiracji międzynarodowymi pokazami mody, modą uliczną i miejską oraz zmianami społecznymi.

Reklama

„W tej kolekcji, niezależnie czy mówimy o nowych propozycjach uczesań klasycznych, romantycznych, glamour czy prowokacyjnie nieokiełznanych, uwagę przyciągają różnorodne struktury i połysk”, mówi Armin Morbach ekspert Schwarzkopf. „Dzięki innowacyjnym produktom i odpowiednim narzędziom, propozycje stylizacji z kolekcji można łatwo odtworzyć w domu. Dają kobietom wolność odkrywania siebie na nowo każdego dnia i odzwierciedlają ich indywidualizm. To, co ma znaczenie, to nie perfekcja, ale nieustanna zmiana”.

Do udziału w sesji ponownie zaproszono światowej sławy top modelki, między innymi Kasię Struss i Gintę Lapinę. Efekt: odważne, indywidualistyczne i fascynujące zdjęcia, które są równie nowoczesne i inspirujące jak same stylizacje.

Co do samych trendów we fryzurach - z jednej strony królują proste, gładkie włosy, z drugiej bujne loki i fale. Ważna jest koloryzacja - płaskie, jednowymiarowe odcienie są passe!

Reklama



Więcej o modnych włosach:

Lob - co to takiego?

Długie włosy - najmodniejsza fryzura

Brond - co to takiego?



W naszej galerii znajdziecie najmodniejsze fryzury na rok 2014: