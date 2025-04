Nie wiem jak wy, ale ja będąc małą dziewczynką zawsze marzyłam o burzy włosów jak z teledysków Madonny. Kiedyś musiałam prosić o to mamę, a jak już dorosłam, to przestały być modne. Ku mojej wielkiej uciesze wracają i to w odmienionej wersji. Ogłaszamy koniec ery miękkich, hollywoodzkich fal. Czas na karbowanie!

Welurowe bluzy, kolorowe frotki do włosów, duże złote kolczyki to tylko niektóre z trendów z lat 80-tych, które zdążyły powrócić. Kwestią czasu był więc powrót karbowanych włosów. O tym, że taki trend w ogóle istniał, przypomniał nie kto inny jak Beyonce i to na weselu Sereny Williams. Zdjęcia opublikowane na Instagramie piosenkarki w mig zyskały popularność. Wszystkie dziewczyny były zachwycone jej karbowanymi włosami do ziemi!

Karbowane włosy - jak to wyglądało kiedyś?

W latach 80-tych karbowane włosy (od czubka głowy po same końcówki) noszono w towarzystwie krzykliwego makijażu (niebieski cień na powiekach i różowe usta to ulubiony duet wszystkich kobiet) i nierzadko kolorowych pasemek.

Teraz nie musimy karbować całej fryzury. Wystarczy delikatny akcent, dzięki czemu będzie wyglądała nowocześnie. Mocno zagniecione włosy otrzymasz dzięki profesjonalnej karbownicy lub dzięki cieniutkim warkoczom, które "przeciągniesz" prostownicą.

Karbowanie - dla kogo?

Włosy powinny być półdługie lub długie, cienkie i raczej proste. Aby maksymalnie utrwalić swoją karbowaną stylizację włosów, użyj pianki lub produktu utrwalającego zanim przystąpisz do karbowania włosów. Następnie, po ukończeniu karbowania spryskaj fryzurę lakierem.