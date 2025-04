Upięcie pod kapelusz w stylu fedora - KROK PO KROKU

Piękny, czerwony kapelusz z dużym rondem sprawdzi się zarówno przy stylizacjach casualowych, jak i tych bardziej szykownych i eleganckich. Wyraźnie widoczna w formie inspiracja postacią Indiany Jonesa zachęca do poszukiwań modowych przygód. Lekkie, kobiece podpięcie, skracające optycznie włosy, odrobina czerwonej szminki i zachwycająca stylizacja jest gotowa.

Do wykonania stylizacji potrzebne będą:

Lokówka stożkowa Silk CI96W1 marki Remington,

grzebień, wsuwki, lakier do włosów,

Kapelusz INDY red HatHat.

Krok 1

Zrób grzebieniem przedziałek na środku głowy. Rozczesz włosy przed rozpoczęciem stylizacji, dzięki temu łatwiej je zakręcisz.

Krok 2

Aby nadać włosom naturalny skręt – luźniejszy na górze, a bardziej wyrazisty na końcach – zacznij nawijanie włosów na lokówkę stożkową Silk od jej grubszej części, kierując się stopniowo w stronę jej cieńszego końca.

Zakręcaj włosy pasmo po paśmie. Zacznij od warstw spodnich i przechodź stopniowo do wierzchu. W ten sposób nadasz włosom objętość, a fryzurze lekkość.

Krok 3

To samo zrób z włosami z drugiej strony głowy.

Krok 4

Podziel włosy na dwie części. Modeluj skręt loków delikatnie zawijając włosy rękoma zgodnie ze skrętem uzyskanym na lokówce.

Krok 5

Zaczynając od tylnych partii włosów podpinaj pasmo po paśmie do górnej części włosów skracając ich długość mniej więcej do okolic ramion. Kieruj się pasmo po paśmie w stronę przednich partii włosów. Użyj tyle wsuwek, by konstrukcja upięcia z tyłu głowy była stabilna.

Krok 6

Dodaj klika wsuwek po bokach, aby podtrzymać zawinięte pasma włosów. Dla uzyskania naturalnego efektu wyciągnij pojedyncze kosmyki od spodu. Na końcu utrwal fryzurę niewielką ilością lakieru do włosów.

Krok 7

Załóż kapelusz HatHat i gotowe!