Jesienne upięcia pod kapelusze - Upięcie retro pod toczek

Toczek to zdecydowany hit tej jesieni, który powinien pojawić się w garderobie każdej osoby podążającej za najnowszymi trendami. To eleganckie nakrycie głowy wymaga odpowiedniej oprawy. Finezyjnie podkręcone włosy upięte w misterny kok, to idealna fryzura pod klasyczny toczek. Przygotowanie takiej stylizacji w stylu retro jest bardzo proste, wystarczy postępować według wskazówek przygotowanych przez marki Remington i HatHat.