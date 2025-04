Jeśli znudziły ci się grzeczne, proste cięcia (np. bob) i masz ochotę na coś bardziej odważnego i przykuwającego wzrok, fryzura jellyfish „meduza” może być świetną opcją. Zainteresowanie kreatywnym, artystycznym strzyżeniem błyskawicznie rośnie, a w mediach społecznościowych z dnia na dzień przybywa zdjęć i filmów z inspiracjami od dziewczyn z całego świata. Jest więc na dobrej drodze do stania się jedną z najbardziej pożądanych fryzur w najbliższych miesiącach.

Fryzura „meduza” — jak wygląda i komu pasuje?

Fryzura „meduza”, jak sama nazwa wskazuje, ma imitować wygląd popularnego stworzenia morskiego. Składa się z dwóch warstw - pierwsza, zewnętrza warstwa to krótki bob i najlepiej, żeby sięgała do połowy ucha, natomiast druga, wewnętrzna, ma naśladować macki. Może być znacznie dłuższa lub krótka, do ramion. Wszystko zależy od długości włosów i osobistych preferencji. Im większy kontrast między warstwami, tym bardziej odważny jest ogólny wygląd.

Charakterystyczne, dwuwarstwowe cięcie „meduza” działa na każdym rodzaju włosów, jednak zdecydowanie najlepiej wygląda na prostych. Przy kręconych może nie być aż tak spektakularnego efektu. Dziewczyny, aby jeszcze bardziej podkreślić ten wyjątkowy styl, decydują się na oryginalne koloryzacje - np. dolną warstwę farbują w intensywnych kolorach.

Jeśli kusi cię takie cięcie, samodzielne majsterkowanie może nie być najlepszym posunięciem, dlatego oddaj się w ręce profesjonalnego, doświadczonego fryzjera. Będziesz miała pewność, że uzyskasz wygląd dokładnie taki, o jaki prosiłaś.

Zobacz inspiracje:

