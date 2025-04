fot. Fotolia

Dlaczego warto dowiedzieć się, jakiego rodzaju są nasze włosy?



Włosami możemy dowolnie manipulować: farbować je na różne kolory, kręcić, prostować i tapirować. Nie zmieni to jednak tego, że są jedyne w swoim rodzaju i nie mamy wpływu na to, że nagle na stałe zmienią swoją strukturę.

Jeśli chcemy podzielić typy włosów na poszczególne rodzaje, to możemy to zrobić według ich struktury i pochodzenia. Każdy rodzaj włosów wymaga właściwej pielęgnacji i użycia odpowiednich dla niego kosmetyków. Dlatego aby odpowiednio dbać o włosy, warto dowiedzieć się, jakiego są rodzaju.

Włosy normalne

Włosy normalne przysparzają najmniej problemów w codziennej pielęgnacji. Są to bowiem włosy zdrowe, które niezbyt często się przetłuszczają, mają naturalny zdrowy połysk, są sprężyste i układa się je bez większego problemu i bez ingerencji niekorzystnych dla struktury włosa urządzeń.

Włosy normalne wyglądają naturalnie i mają zdrowy koloryt, jeśli nie były farbowane – inaczej mogą być przesuszone.

Ten rodzaj włosów nie wymaga wyjątkowej pielęgnacji. Włosy normalne wystarczy odpowiednio chronić przed słońcem, deszczem i wiatrem. Dzięki temu zachowają swoją świetną kondycję. Wymagają mycia 2-3 razy w tygodniu (do tego celu powinno się używać odpowiednich szamponów). Warto także podkreślić, że włosy długie pielęgnuje się w zupełnie odmienny sposób niż krótkie, to znaczy przy użyciu kosmetyków przeznaczonych do włosów suchych.

Włosy przetłuszczające się

To chyba najbardziej problematyczny rodzaj włosów, który nierzadko stanowi również kompleks wielu kobiet i mężczyzn. Przetłuszczanie się skóry głowy jest wynikiem wydzielania się nadmiernej ilości łoju, czyli tak zwanego sebum. W efekcie włosy bardzo szybko tracą na objętości, stają się ulizane i tłuste.

Ponadto ten rodzaj włosów narażony jest także na wystąpienie łupieżu, który należy zwalczać odpowiednimi szamponami przeciwłupieżowymi. Niekiedy zdarza się, że pielęgnacja włosów przetłuszczających się może być naprawdę uciążliwa, na przykład w przypadku konieczności codziennego ich mycia.

Warto więc używać szamponów do włosów przetłuszczających się, które – chociaż trochę – powinny spowolnić proces wydzielania się sebum na skórze głowy. Takie kosmetyki, aby były skuteczne, powinny mieć w składzie: rumianek, aloes lub chmiel.

Włosy suche

Włosy suche są zniszczone i zaniedbane, często wręcz określane mianem „siana”. Charakteryzują się przede wszystkim dużą łamliwością, wysuszeniem struktury włosa, znacznie rozdwojonymi końcówkami. Co ciekawe, tego typu włosy bardzo łatwo się elektryzują.

Włosy mogą być suche po częstym rozjaśnianiu, farbowaniu na różne, bardzo odmienne kolory, nieodpowiedniej pielęgnacji lub nadmiernym używaniu urządzeń do stylizacji, np. suszarki. Innymi czynnikami wpływającymi na wysuszenie włosa są: wysoka/niska temperatura, wiatr, promienie słoneczne, czy też morska, słona lub chlorowana woda.

W przypadku tego rodzaju włosów należy unikać używania suszarki, prostownicy i lokówki. Przede wszystkim warto używać kosmetyków, które nawilżają włosy od środka oraz pić duże ilości wody. Dzięki temu włosy staną się bardziej lśniące i zdrowsze.

Włosy mieszane

Włosy mieszane to takie, które przetłuszczają się u nasady, ale mają suche końcówki. Należy je myć raz na dwa dni, używając przy tym bardzo delikatnych i nieobciążających szamponów. Z kolei odżywkę, która wzmocni strukturę włosa, należy nakładać jedynie od połowy długości włosów (nie smarujemy skóry głowy!). Dzięki temu fryzura powinna dłużej utrzymać swoją świeżość.

Odradza się także stosowania gęstych, obciążających kosmetyków do włosów oraz odżywek bez spłukiwania, która dodatkowo mogą spotęgować i przyspieszyć proces przetłuszczania się i sprawić, że na skórze głowy pojawi się łupież.

Włosy – podział według pochodzenia

Drugi podział, jakiego można dokonać, to rozróżnienie typów włosów według ich pochodzenia.

Wyróżnia się włosy:

europejskie (charakteryzują się różnorodnością kolorów i struktur włókien, tzn. mogą być proste, kręcone lub też lekko falowane);

(charakteryzują się różnorodnością kolorów i struktur włókien, tzn. mogą być proste, kręcone lub też lekko falowane); azjatyckie (ze względu na swą strukturę są bardzo proste, ciemne i grube),

(ze względu na swą strukturę są bardzo proste, ciemne i grube), indyjskie (są zarówno delikatne, jak i grube, bardzo często nieco przesuszone, dlatego wymagają odpowiedniego nawilżania, są niezwykle podatne na układanie),

(są zarówno delikatne, jak i grube, bardzo często nieco przesuszone, dlatego wymagają odpowiedniego nawilżania, są niezwykle podatne na układanie), afroamerykańskie (są gęste, mocne i ciemne, bardzo ciasno skręcone, tworzą tak zwane naturalne afro),

(są gęste, mocne i ciemne, bardzo ciasno skręcone, tworzą tak zwane naturalne afro), słowiańskie (są niezwykle wytrzymałe na działanie rożnego rodzaju działań stylizacyjnych, często mają odcień złotego blondu lub ciemnego blondu).

