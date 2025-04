Zima, wiosna, lato, jesień - nasze włosy muszą znosić kaprysy tych czterech pór roku. Potrzebujesz dobrego kosmetyku, który pomoże Ci cieszyć się ich blaskiem i dobrym stanem. Piszemy jak dobrać kosmetyk do pogody.

1. Gdy za oknem wiatr

Włosy pod wpływem wiatru robią się bardzo brzydkie. Ich struktura jest narażona na utratę wilgoci. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będą olejki ułatwiające rozczesywanie włosów. Tylko jego niewielka ilość wystarczy aby wygładzić włosy. Stosuj także odżywki bez spłukiwania. Składniki w nich zawarte pozostawią na włosach niewidzialną powłokę, która będzie chronić przed działaniem wiatru i chłodu. Świetny w taką pogodę będzie spray przeciwko wilgoci (anti-humidity). Robi to, co obiecuje, czyli nie dopuszcza wilgoci do włosów. Rozpyl delikatną mgiełkę w miejscach, które mają szczególną tendencję do puszenia.

2. Gdy pada i pada

Miło czasem potańczyć i pośpiewać w czasie deszczu ale mokre włosy w biurze to już inna para kaloszy. Dlatego najlepsza oczywiście będzie parasolka i szybko schnące spreje do włosów. Tworzą one tarczę ochronną dla włókien i pochłaniają nadmiar wilgoci. Dzięki niem możesz też bawić się formą swojej fryzury.

3. Słońce, bardzo dużo słońca

Będąc na wakacjach nawet nie zdajemy sobie sprawy jak słońce niszczy nasze włosy. Promienie "UV" w połączeniu z wysoką temperaturą powodują ich przesuszenie. Dlatego warto stosować spreje lub żele, które będą chroniły włosy przed uszkodzeniami. Dobrze żeby miały filtry anty-UV.

Ważne: Raczej powinno się unikać produktów, w których utrwalaczem jest alkohol (lepsze są silikony). Groźne bywają także lakiery i żele. Często przesuszają włosy.



Lista zakupów:

1. Spray wygładzający Wonder Blow-Dry, Indola, cena: 50 zł

2. Serum podkreślające skręt loków Acanthe, rene Furtener, cena: 100 zł

3. Aktywator gęstości włosa, L''Oreal Paris, cena: 20 zł

4. Spray loki i fale Wellaflex, Wella, cena: 14,99 zł

5. Suchy olejek do puszących się włosów Bamboo Smooth Kendi Dry Oil, Alterna, cena: 109 zł