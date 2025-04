Odpowiednio dobrana fryzura na walentynki to klucz do sukcesu. Podkręci cały look i sprawi, że nawet najprostsza stylizacja będzie wyglądać zjawiskowo. W poszukiwaniu inspiracji zajrzałyśmy na wybiegi i mamy dobrą wiadomość — te najprostsze są teraz najmodniejsze. Na pokazach króluje m.in. krótki bob, delikatne fale lub włosy gładko zaczesane do tyłu w stylu wet look. Największy plus? Z łatwością odtworzysz je w domu i nie wydasz majątku na produkty do stylizacji.

Zadbaj jedynie o dobrą regenerację włosów. Zdrowo wyglądające, bez rozdwajających się końcówek pasma to podstawa! Z pomocą przyjdzie np. domowa odżywka do włosów z olejkiem arganowym.

Niby proste uczesanie, a jaki efekt! Włoski dom mody Etro robi ukłon w stronę minimalizmu i daje sygnał, że w najbliższym sezonie mniej znaczy więcej. Taka fryzura na walentynki świetnie sprawdzi się na krótkich włosach. Żeby jednak nie było tak grzecznie i banalnie — całość podkręcamy kolczykami w rozmiarze XXL. Proponujemy wykorzystać takie uczesanie w połączeniu z czerwoną slip dress. Będzie ultrakobieco!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sploty znowu wracają do łask. Szukając modnej fryzury na walentynki, warto zainspirować się pokazem greckiej projektantki Celii Kritharioti, gdzie znajdziemy francuski warkocz dookoła głowy. Bez zbędnych dodatków wygląda naprawdę pięknie i elegancko. Gdy jednak będziesz chciała nadać mu trochę luźniejszego charakteru — delikatnie go poluzuj i wyciągnij pojedyncze pasma.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree



Potargane, teksturowane fale to dobra opcja dla posiadaczek cienkich włosów. Takie uczesanie sprawia iluzję, że jest ich zdecydowanie więcej. Delikatnie opadające na twarz pasma dodatkowo ją wysmuklają, co jeszcze bardziej przemawia za tym, że szukając idealnej fryzury na walentynki, ta propozycja będzie jedną z lepszych. Do stylizacji przyda Ci się żel nadający skręt oraz mocny lakier, który utrwali całość.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Fendi to kolejny włoski dom mody, który ostrożnie podchodzi do fantazyjnych upięć i lansuje proste uczesanie. Tym razem jednak fokusujemy się na ozdobnych spinkach, które wykorzystujemy przy stylizacji. Możesz zdecydować się na gładkie pasma lub zrobić delikatne fale. Taka fryzura na walentynki jest prosta i szybka w wykonaniu, za to z efektem wow!

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wygląda banalnie? Możliwe, ale nie zmienia to faktu, że taka fryzura na walentynki jest ponadczasowa, pasuje każdemu i sprawdza się na każdej długości. W prostocie tkwi jej siła. Do stylizacji stosuj wygładzające serum i nie zapomnij o regenerującej masce do włosów, która je odżywi i doda blasku.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

