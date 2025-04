Jak zwiększyć objętość włosów? Zacznij od odpowiedniego strzyżenia i (ewentualnie) farbowania. Aby uzyskać na stałe bujniejszą fryzurę, do pielęgnacyjnych rytuałów włącz wcierki oraz zabieg olejowania, który regularnie stosowany, przyniesie oszałamiające rezultaty.

Reklama

Idź do fryzjera

Aby optycznie zwiększyć objętość włosów, niezwykle ważne jest odpowiednie strzyżenie. Fryzura powinna być wycieniowana (cieniowane włosy mają krótsze wierzchnie pasma), lekka i nie za długa - im włosy dłuższe, tym trudniej o objętość.

Świetnie sprawdzi się np. fryzura bob - jest szalenie kobieca i pasuje każdej z nas. Do wyboru masz kilka opcji: z grzywką, z przedziałkiem z boku lub pośrodku.

Postaw na modne pasemka

Aby dodać włosom objętości, wystarczy ich naturalny kolor rozjaśnić o 1–2 tony. Ale nie mamy na myśli farbowania całych włosów, a jedynie wybranych partii.

Najlepiej sprawdzi się subtelny balejaż, który polega na modelowaniu włosów za pomocą różnych odcieni tak, by dodać im blasku i optycznie zwiększyć ich objętości.

Wybieraj kosmetyki o lekkiej formule

Jeśli pomimo odpowiedniego strzyżenia, twoim włosom nadal brak objętości i życia, przyjrzyj się kosmetykom w swojej łazience. Być może mają za gęste i zbyt treściwe konsystencje, a tym samym zbyt mocno obciążają pasma?

Odżywki i maski nakładaj od połowy długości włosów. Wybieraj lekkie formuły - świetnie sprawdzą się np. odżywki w sprayu.

Zmień kolejność nakładania kosmetyów

Jeśli nie możesz zrezygnować z treściwych, odżywiających kosmetyków (bo twoje włosy zniszczone są np. rozjaśnianiem), stosuj je w odwrotnej niż zazwyczaj kolejności. Najpierw nałóż maskę lub odżywkę, a dopiero potem umyj włosy szamponem. To sprawi, że pasma będą zregenerowane, gładkie i lśniące, ale nie obciążone odżywką.

Sięgnij po kosmetyki dodające objętości

Przed suszeniem nanieś na wilgotne pasma piankę lub lakier dodający im objętości. Świetnie sprawdzą się również specjalne pudry do włosów, które nałożone na przedziałek i wtarte palcami błyskawicznie unoszą pasma.

W ciągu dnia warto spryskać włosy suchym szamponem, który nie tylko odświeża fryzurę, ale również zwiększa objętość włosów.

Stosuj wcierki do włosów

Dają niesamowite rezultaty, ale trzeba na nie trochę zaczekać. Wcierki do włosów stosuj regularnie, bo to jest klucz do sukcesu. Nakładaj je dwa razy w tygodniu na cały skalp, wykonując krótki masaż opuszkami palców.

Pierwsze efekty zauważysz już po miesiącu stosowania. Z czasem pojawiać się będzie coraz więcej baby hair, a tym samym objętość włosów znaczenie się zwiększy.

Odpowiednio susz włosy

Zawsze susz włosy głową w dół albo na szerokiej szczotce. Zacznij od suszenia włosów u nasady, a następnie pracuj na dużych partiach. Wylot suszarki trzymaj kilkanaście centymetrów od włosów i pozwól, by powietrze nimi poruszało.

Zastosuj trik z przedziałkiem

Ten trik na zwiększenie objętości włosów uda się tylko wtedy, jeśli nosisz asymetryczny przedziałek. Wystarczy, że przerzucisz włosy z lewej strony na prawą (lub odwrotnie). Dzięki temu, że włosy będą ułożone inaczej niż przez ostatnie miesiące, zostaną odbite u nasady, a tym samym optycznie zwiększy się ich objętość.

Sięgnij po domowe maseczki

Do codziennej pielęgnacji warto włączyć kosmetyki, które możesz przygotować samodzielnie w domowym zaciszu. Do domowych maseczek na porost włosów wykorzystaj miód, jajka, kawę i oliwę z oliwek.

Efekty zauważysz po kilku tygodniach regularnego używania domowych masek. Pamiętaj, aby zachować umiar w ilości kosmetyków - zbyt duża ich ilość nadmiernie przeciąży pasma.

Stosuj zabieg olejowania włosów

Olejowanie włosów to jeden z tych zabiegów, który błyskawicznie poprawia ich wygląd i kondycję, a tym samym może przyczynić się do zwiększenia objętości włosów.

Włosy możesz olejować na sucho lub mokro. Kluczem do sukcesu jest dopasowanie olejka do porowatości włosów. Nakładaj go na całą długość włosów i skalp, załóż czepek foliowy lub owiń głowę folia spożywczą i zostaw na kilka godzin (lub całą noc).

Reklama

Więcej o pielęgnacji włosów:

Jak stosować maść końską na włosy?

Jakie efekty daje woda brzozowa na włosy?

Jak często należy myć włosy?