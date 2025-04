Proste, cienkie włosy i objętość nie idą w parze, ale to wcale nie oznacza, że musisz się z tym pogodzić i tylko głośno wzdychać do modnych w ostatnim czasie puszystych fryzur jak z lat 90. Dzięki odpowiedniej rutynie, produktom do pielęgnacji, dobrej fryzurze (warstwowe cięcia sprawdzają się idealnie) oraz sprytnym sztuczkom stylizacyjnym możesz oszukać Matkę Naturę i tchnąć w nie nowe życie — sprawić, żeby były uniesione i sprężyste. Wielu fryzjerów zaleca m.in. suszenie włosów do góry nogami, modelowanie na grubej szczotce, zakręcanie na duże wałki/termoloki lub tapirowanie u nasady.

Świetnym sposobem na objętość XL podzieliła się też ostatnio TikTokerka Melissa, prowadząca konto @alatorreee. W udostępnionym samouczku pokazuje, jak to zrobić przy pomocy lokówki. Trik jest prosty, zajmuje mniej niż minutę, a dziewczyny są nim zachwycone — pod postem jest wiele pozytywnych komentarzy. Film został wyświetlony ponad 360 tysięcy razy i zebrał ponad 36 tysięcy polubień. Zobaczcie, na czym polega cała sztuczka:

Jak zwiększyć objętość włosów?

Jeśli chcesz przetestować trik na sobie, wszystko, czego potrzebujesz, to lokówka o szerokiej średnicy oraz mocny lakier do włosów (Melissa w swoim filmie wykorzystuje lakier zagęszczający od Bumble and bumble). Wykonuj go jako ostatni etap stylizacji. Jak to zrobić?

Chwyć dwa cieńsze pasma na czubku głowy i owiń je wokół lokówki. Potrzymaj tak kilka sekund, rozpuść, pozwól im ostygnąć, a następnie spryskaj lakierem utrwalającym. To samo powtórz z pozostałymi włosami.

Pamiętaj, że gorące narzędzia do stylizacji osłabiają nasze kosmyki, dlatego, aby zachować je w dobrej kondycji, za każdym razem sięgaj po kosmetyki termoochronne.

