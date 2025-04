Loki nigdy nie wychodzą z mody, jedynie powracają w różnych odsłonach. Styliści fryzur najbardziej lubią jednak te, które wyglądają bardzo naturalnie — lekko zmierzwione, z niepokornym skrętem pozostające w nieładzie. Niestety, chociaż wyglądają bajecznie, częste używanie lokówki lub prostownicy bardzo osłabia włosy — stają się suche, kruche, matowe i się puszą.

Istnieje jednak wiele szybkich i prostych sposobów na piękny skręt bez użycia ciepła. Możesz zrobić np. loki na opasce, loki na pasku od szlafroka lub loki na T-shirt. Kręcąc włosy bez użycia lokówki i prostownicy minimalizujesz ryzyko uszkodzeń, dzięki czemu utrzymasz je w świetnej kondycji na długo. Dodatkowo oszczędzisz czas i pieniądze.

Jak szybko zrobić naturalne loki bez użycia lokówki i prostownicy? Przewiń w dół i odkryj 8 magicznych rozwiązań.

Najpopularniejszym i najprostszym sposobem na loki bez użycia ciepła, jest zakręcenie włosów na ołówek.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Gruby, wyrazisty skręt uzyskasz kręcąc włosy na tzw. „pierścionki” lub „wsuwki”. To jedna z najstarszych metod - stosowały ją kobiety, zanim wymyślono elektryczne lokówki.

Chcesz mieć proste włosy przy nasadzie, a kręcone na długości? Sięgnij po stary t-shirt.

Piękne loki bez użycia ciepła uzyskasz również, nawijając pasma na elastyczną opaskę.

Kolejnym, świetnym sposobem na zrobienie loków bez użycia lokówki i prostownicy jest zakręcenie włosów na skarpetce. Metoda zyskała rozgłos dzięki TikTokowi i wiele dziewczyn chwali ją za skuteczność. Wszystko, czego potrzebujesz to para bawełnianych skarpet lub więcej, jeśli zależy ci na mocniejszym skręcie.

Świetnym rozwiązaniem na loki bez użycia ciepła są loki na pasek od szlafroka. To hit w sieci. Dziewczyny oszalały na ich punkcie. Nie wymagają od ciebie specjalnych narzędzi — jedynie pasek od szlafroka (najlepiej gruby, z polaru lub frotté), a zakręcenie ich zajmuje dosłownie 2 minuty. Najlepiej zrobić to na noc. Rano obudzisz się z bajecznie sprężystymi falami.

Wskazówka: zamiast pasku od szlafroka, możesz wykorzystać specjalne wałki do włosów. Kupisz je m.in. w drogeriach Rossmann i Super-Pharm.

fot. Wałek do kręcenia włosów GLOV, cena: 59,99 zł/materiały prasowe

fot. Wałek do kręcenia włosów Cat & Cat (Super-Pharm), cena: 34,99 zł/materiały prasowe