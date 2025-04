Łatwy trik z TikToka na piękne fale, którego nie znasz. Potrzebna ci będzie tylko… puszka

Szukasz pomysłów na uzyskanie pięknych, romantycznych fal bez użycia drogich narzędzi do stylizacji? Szybkim, łatwym i niskobudżetowym rozwiązaniem podzielił się TikToker Jonathan Monroe. Uzyskuje on bajeczny skręt wkładając włosy do... puszki po napoju. Jak to zrobić i czy zadziała u wszystkich?