Luźne loki to jedna z tych fryzur, które niezależnie od sezonu zawsze są w trendach. Są uwielbiane nie bez powodu: pasują każdemu (pochlebne są dla każdego kształtu twarzy), są bardzo kobiece i wszechstronne: możemy nosić je na co dzień, do biura, na plażę i na formalne uroczystości. Zwiększają też objętość włosów, dlatego są świetną opcją, gdy chcemy tchnąć w nie trochę życia. Jak je uzyskać? Oczywiście, niezawodna będzie lokówka (im grubsza, tym skręt będzie większy), jeśli jednak nie masz jej u siebie, nie wszystko stracone. Piękne, marzycielskie fale osiągniesz też za pomocą prostownicy.

Jak dokładnie to zrobić, pokazała nam TikTokerka @willowgait_x. Udostępniony przez nią film został wyświetlony 4,6 miliony razy i zebrał prawie 8 tysięcy komentarzy. Na początku cały proces może wydawać się skomplikowany, ale wynik wart jest wysiłku. Zobaczcie:

Kluczem jest dobrej jakości prostownica, najlepiej z płytkami o szerokości około 3-5 cm. Ważne, aby miała zaokrąglone krawędzie, w przeciwnym razie loki nie wyjdą.

Jak zrobić loki prostownicą? Instrukcja krok po kroku

Jak zrobić loki beach wave prostownicą? Krok po kroku

Przed rozpoczęciem stylizacji, umyj i dokładnie wysusz włosy. Zastosuj również spray termoochronny lub olejek, które stworzą barierę i zapobiegną uszkodzeniom.

Rozszerz włosy i zrób przedziałek na środku. Jeśli masz grzywkę, możesz ją zawinąć na gruby wałek. Teraz przejdź do kręcenia. Wydziel jedno pasmo (ok. 2 cm), odwróć prostownicę (przewód powinien być skierowany do góry), mocno zaciśnij ją na włosach i przekręć do góry w kierunku twarzy. Przejeżdżaj nią powoli, aby uzyskać mocniejszy skręt. Na koniec zawiń pasmo na gruby wałek i zabezpiecz klipsem. To samo zrób z resztą. Po skończeniu potrzymaj jeszcze chwilę wałki na głowie, następnie rozpuść, delikatnie przeczesz palcami i spryskaj lakierem.

