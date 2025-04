Kok to jedna z najmodniejszych fryzur ostatnich miesięcy. Zawsze wygląda dobrze, niezależnie od rodzaju i długości włosów. Ze względu na ilość opcji do wyboru, można go nosić na każdą okazję. Możemy zrobić np. wyrafinowany, elegancki gładki kok na czubku głowy, który idealnie sprawdzi się na wieczorny bankiet lub jako fryzura na wesele, lub messy bun, czyli kok w nieładzie — szybkie, urocze i proste upięcie idealne na trening, wypad na kawę z przyjaciółką i spacer.

Jak szybko zrobić koka? Odkryj 5 najlepszych sposobów na efektowną fryzurę.

Messy bun, czyli swobodny, niedbały koczek to idealne upięcie, gdy dopadł nas bad hair day. Kok w tym stylu dobrze wygląda zarówno na długich, jak i na krótkich włosach. Jak go zrobić?

Kok w nieładzie krok po kroku

Spryskaj włosy sprayem teksturyzującym.

Zbierz pasma na środku głowy, a następnie luźno je zapleć i podepnij wsuwką lub zwiąż grubą gumką. Możesz tez powyciągać z koczka kilka kosmyków.

Ciekawym sposobem podzielił się na TikToku brytyjski stylista fryzur, Chris Appleton. Zobaczcie:

Niski, gładki kok jest bardzo wszechstronny. Sprawdzi się zarówno na koktajlowe przyjęcie, jak i na co dzień.

Prosty, niski kok krok po kroku

Rozczesz dokładnie włosy.

Zrób kucyka tuż nad karkiem. Możesz zrobić przedziałek na środku lub zaczesać je wszystkie gładko do tyłu.

Skręć kucyk i opleć nim gumkę.

Na koniec zepnij wsuwką i utrwal lakierem.

Kok z kucyka wygląda bardzo efektownie, a osiągniesz go bez większego wysiłku.

Kok z kucyka krok po kroku

Zwiąż włosy w koński ogon.

Rozdziel go na dwa pasma i spleć je ze sobą, a następnie owiń wokół gumki.

Podepnij wsuwkami i spryskaj lakierem.

Kok hiszpański - krok po kroku, jak zrobić jedną z najpopularniejszych ślubnych fryzur

Kok z wypełniaczem to najprostszy i najszybszy sposób na efektowną fryzurę. Wszystko, czego potrzebujesz to gumka do włosów, wypełniacz (kupisz go w drogeriach lub sklepach z akcesoriami do włosów) oraz wsuwki. To świetne rozwiązanie, jeśli masz cienkie włosy.

Kok z wypełniaczem krok po kroku

Zwiąż włosy w kucyk — wysoki lub niski, jak wolisz.

Przełóż przez wypełniacz włosy i umieść go na gumce.

Rozprowadź włosy na wypełniaczu tak, aby w całości go pokryły.

Pozostałymi pasemkami owiń wypełniacz dookoła i zabezpiecz je wsuwką.

Kok możesz pozostawić tak, jak jest lub urozmaicić ozdobną gumką.

Kok z warkocza to idealny wybór na wesele, ślub lub bankiet. Wygląda bardzo elegancko i kobieco.

Kok z warkocza krok po kroku

Zaczesz włosy gładko do tyłu i zwiąż włosy w koński ogon.

Zapleć warkocz i owiń go wokół gumki.

Zabezpiecz wsuwką.

Gładki kok

Kok z warkoczykami

Wysoki, gładki kok

Niski, gładki kok

Niski kok z perełkami

Elegancki, gładki kok

Kok z ozdobnymi spinkami

Wysoki kok z grzywką

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 21.11.2013.

