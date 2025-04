Każdego dnia wystawiamy włosy na ciężką próbę. Regularna stylizacja, koloryzacja i codzienne szczotkowanie mogą sprawić, że włosy staną się suche, niesforne i bardziej podatne na uszkodzenia. Co zrobić, by wróciły do dobrej kondycji? Przypominamy najważniejsze zasady pielęgnacji.

Mycie - czy robisz to prawidłowo?

Mycie włosów wydaje się banalne. Jednak nie każdy robi to dobrze. Czy wiesz na przykład, ile szamponu należy użyć? Podpowiadamy: do umycia krótkich lub średnich włosów wystarczy mniej więcej ilość wielkości orzecha włoskiego. Do długich - proporcjonalnie więcej. Do płukania włosów użyj letniej lub chłodnej wody, która zamknie łuski włosa. Włosów nie należy mocno pocierać ręcznikiem, ponieważ narusza się ich strukturę. Uwaga – włosy najlepiej myć dwa razy. Najpierw zmywamy pozostałości kosmetyków do stylizacji i zanieczyszczenia, a dopiero potem oczyszczamy skórę głowy i dostarczamy włosom składników pielęgnacyjnych zawartych w szamponie.

Czy zawsze pamiętasz o odżywce?

Jeśli zdarza ci się zapomnieć, to popełniasz spory błąd. Odżywkę należy używać po każdym myciu włosów. Głównie po to, by utrzymać je w dobrej kondycji, ale i po to, by się pięknie układały. Odżywkę aplikuj na wilgotne włosy, na 2-5 minut, po czym spłucz letnią wodą. 1 lub 2 razy w tygodniu zastosuj maskę do włosów, która nie tylko zadziała regenerująco, ale także wzmocni włosy, dzięki czemu będą bardziej odporne na uszkodzenia.

Suszenie i stylizacja – co warto wiedzieć?

Najlepiej byłoby, gdyby twoje włosy wyschły w sposób naturalny. Ale nie oszukujmy się. Mało kto ma na to czas. Jeśli korzystasz z suszarki, to staraj się wybierać tryb suszenia chłodnym lub ciepłym powietrzem, gorącego unikaj.

Czy na pewno używasz odpowiednich kosmetyków?

Włos włosowi nie równy. Nasze kosmyki mają różne potrzeby i dlatego wymagają pielęgnacji skrojonej na miarę. Jeśli Twoje włosy są suche, zniszczone i puszące wybierz kosmetyki, które je wzmocnią i wygładzą. Dzięki Frizz Ease Miraculous Recovery będą zdyscyplinowane, bardziej odporne na wilgoć, łamliwość i uszkodzenia.

Innej pielęgnacji potrzebują cienkie i łamliwe włosy. Wybierz kosmetyki, które je zregenerują, ale nie obciążą. Dobrym wyborem będzie linia Full Repair z odżywczym olejkiem Inca Inchi.

Jeśli często rozjaśniasz lub farbujesz włosy na blond do codziennej pielęgnacji włącz kosmetyki, które je odżywią i zabezpieczą kolor. Sheer Blonde Hi-Impact to formuły bogate w proteiny jedwabiu, ryżu i mleka, które zregenerują włosy i przywrócą im blask.

fot. materiały prasowe John Frieda/kolaż polki.pl

Szampon John Frieda MIRACULOUS RECOVERY, odżywka John Frieda FULL REPAIR dla słabych, łamliwych włosów oraz maska John Frieda Sheer Blonde Hi-Impact