Na co zwrócić uwagę szukając dobrego stylisty podpowiada Agnieszka Płusa, właścicielka autorskiego salonu fryzjerskiego.

Reklama

Często decydujemy się na fryzjera, który dobrze ostrzygł i uczesał koleżankę. To dobry trop, ale trzeba uważać! Uczesanie, w którym koleżanka wygląda świetnie, wcale nie musi być odpowiednie dla ciebie, a stylista może okazać się specjalistą tylko od takich fryzur. Poza tym uczesanie może nie sprawdzić się na twoich włosach.

Dlatego, zanim pójdziesz do polecanego fryzjera, wypytaj́ koleżankę o szczegóły wizyty, rozmowę, która poprzedziła strzyżenie, uzasadnienie wyboru uczesania. O to samo zapytaj, jeśli szukasz dobrego fryzjera na forach internetowych. Bo każdą zmianę fryzury powinna poprzedzić rozmowa z fachowcem.

O co powinien zapytać dobry stylista, by trafić z fryzurą w dziesiątkę?

Przede wszystkim powinien ustalić, dlaczego chcesz zmienić fryzurę . Czy potrzebujesz po prostu zmiany, czy na przykład masz dość długich włosów, bo dużo czasu zajmuje ci ich stylizacja. A może pasma są w złej kondycji i nie wyglądają dobrze. Dopiero znając powód, fryzjer może dobrać odpowiednie cięcie, kolor, stylizację.

. Czy potrzebujesz po prostu zmiany, czy na przykład masz dość długich włosów, bo dużo czasu zajmuje ci ich stylizacja. A może pasma są w złej kondycji i nie wyglądają dobrze. Dopiero znając powód, fryzjer może dobrać odpowiednie cięcie, kolor, stylizację. Wybierając uczesanie dla ciebie fryzjer powinien spytać cię też o przyzwyczajenia, styl życia. Nawet o to, jak wiele czasu codziennie będziesz mogła poświęcać na układanie włosów – czy musisz to robić szybko, czy stylizacja może być bardziej czasochłonna.

Jeśli przychodzisz już z konkretnym pomysłem, powinien przeanalizować czy fryzura jest odpowiednia do twojego typu urody, rodzaju włosów, stylu życia.

Swoją propozycję powinien skonsultować z tobą i uzyskać na nią twoją akceptację, bo w nowej fryzurze to ty musisz się dobrze czuć – tylko wtedy będziesz w niej świetnie wyglądać!

Jakich jeszcze rad powinien udzielić dobry fryzjer?

Powinien wypytać o przyzwyczajenia pielęgnacyjne, czyli o to kiedy i czym myjesz włosy, jak je układasz i suszysz. Podpowiedzieć, które z nich są̨ korzystne dla ciebie, a z których lepiej zrezygnować.

Musi też poradzić, jak myć i suszyć włosy, jakich kosmetyków używać, aby uzyskać jak najlepsze efekty. A także w jaki sposób układać włosy, aby fryzura wyglądała jak po wyjściu od fryzjera.

W zakładzie fryzjerskim musisz się dobrze czuć!

To bardzo ważne! Powinna odpowiadać ci jego estetyka, bo miejsce świadczy o styliście.

Kolejną ważną sprawą jest czystość. Tu liczy się wszystko – ręczniki (świeże, najlepiej jednorazowe), to czy w zakładzie panuje ład, a akcesoria są w dobrym stanie i są zdezynfekowane. Nie bój się o to spytać, jeśli masz jakieś wątpliwości, bo miejsce, tak jak fryzjer, musi budzić twoje zaufanie.

Więcej o pielęgnacji i stylizacji włosów:

Reklama

Problemy z włosami? Oto 7 godnych polecenia szamponów bez SLS

7 kosmetyków, dzięki którym włosy do ramion będą wyglądały super. Musisz je mieć!