Triki na zmycie farby do włosów ze skóry przydadzą się wszystkim fankom domowej koloryzacji. W końcu nie jedna z nas zaliczyła już wpadkę - pobrudzone czoło, uszy, linia włosów, szyja a nawet kark... Śladów po farbie do włosów nie jest łatwo się pozbyć, szczególnie jeśli używasz ciemnych brązów, czerni i wszelkich czerwieni. Jak więc możliwie najmniej inwazyjnie zmyć farbę do włosów ze skóry?

Ciepła woda z mydłem

Jeśli farba jeszcze nie zdążyła wyschnąć, wystarczy wacik kosmetyczny zwilżony ciepłą wodą i odrobina mydła. Potrzyj delikatnie zabrudzone miejsca - po farbie nie powinno być śladu.

Oliwka dla dzieci

Jeśli plamy z farby do włosów zauważyłaś dopiero kilka minut po farbowaniu (niektóre farby dopiero po jakimś czasie zmieniają kolor i stają się ciemniejsze), sięgnij po oliwkę dla dzieci albo oliwę z oliwek. Tłuszcz doskonale rozpuszcza pigmenty zawarte w farbie. Możesz wykorzystać wacik kosmetyczny lub patyczki higieniczne - domyją bardziej precyzyjnie.

Płyn do demakijażu

Niestety, ten którego używasz na co dzień, może okazać się niewystarczający. Przyda się ten przeznaczony do wodoodpornego makijażu. Najtańszy kupisz już za 5-6 złotych w każdej drogerii.

Spirytus kosmetyczny

Jeśli wcześniejsze, mało inwazyjne metody się nie sprawdzają, sięgnij po spirytus kosmetyczny. Namocz nim wacik i przyłóż do skóry. Staraj się jednak nie trzymać go zbyt długo, bo alkohol bardzo podrażnia i wysusza skórę.

Lakier do włosów

Zaskoczona? Lakier do włosów doskonale nadaje się do wybawiania trudnych plam po kosmetykach kolorowych, poradzi więc sobie również z zabrudzeniami po farbie do włosów. Spryskaj lakierem wacik kosmetyczny i przetrzyj przebarwione miejsce.

Zmywacz do paznokci

Do zmycia farby do włosów ze skóry możesz również wykorzystać zmywacz do paznokci. Uwaga! Ta metoda nie nadaje się dla osób z bardzo wrażliwą cerą. Pamiętaj, by po jego użyciu, przemyć miejsca ciepłą wodą i nałóż tłusty, regenerujący krem.

