Kołtun – ten problem pojawia się szczególnie u osób, które mają długie (szczególnie kręcone i gęste) włosy. Przy braku cierpliwości i pomysłu na rozczesanie pozostaje nam tylko wziąć w ręce nożyczki i… obciąć go. Spokojnie, to nie jest konieczne!

Reklama

Wielu ludzi ma gęste i podatne na plątanie się włosy. Dla nich kołtuny to niemalże rzecz powszednia i gdyby tak chcieć obcinać splątane włosy za każdym razem, to zapewne niewiele by z nich już pozostało. Zatem zamiast iść na łatwiznę, lepiej jest zastanowić się, skąd tak naprawdę biorą się kołtuny, dlaczego nasze włosy się plączą i jak temu zapobiegać.

Spis treści:

Niektóre rodzaje włosów mają tendencję do kołtunienia się, bez względu na panujące w otoczeniu warunki. Inne są podatne na zmiany wilgotności powietrza czy silny wiatr, na skutek których zaczynają się plątać. Tak czy inaczej kołtuny zawsze są dla nas problematyczne.

Nikt z nas nie lubi mieć poplątanych włosów, nie wspominając już o kołtunach. Z nimi bowiem najtrudniej jest się rozprawić, zwłaszcza wtedy, kiedy nie ma się na to sprawdzonego sposobu. Kołtuny wyglądają nieestetycznie i psują wygląd fryzury, a jeśli nie potrafimy ich rozczesać, najczęściej obcinamy je lub po prostu staramy się schować w upięciu. To jednak nie jest żadne rozwiązanie.

Jak prawidłowo i jak często czesać włosy?

W większości przypadków kołtuny pojawiają się na zniszczonych włosach, na przykład po koloryzacji, po trwałej ondulacji lub też innych zabiegach niszczących strukturę włosa. Na początku włosy stają się suche, zaczynają się puszyć, a z czasem plączą się i zbijają w kołtuny, które trudno jest rozczesać. Odpowiednia pielęgnacja włosów sprawi, że kołtuny nie będą się pojawiały. Wystarczy zregenerować włosy i sprawić, by były gładkie.

Kołtuny mogą również pojawić się wtedy, kiedy włosy regularnie suszone są gorącym strumieniem powietrza z suszarki, zakręcane lokówką lub też prostowane prostownicą. Jeśli włosy tracą swoją naturalną wilgotność, wówczas stają się suche i trudniejsze do rozczesania lub ułożenia. Z czasem zaczynają się plątać i zbijać w kołtuny.

Kołtuny pojawiają się również na skutek naszego zaniedbania. Jeśli nie rozczesujemy i nie myjemy włosów dokładnie, nie stosujemy odżywek i nie pielęgnujemy w odpowiedni sposób naszych kosmyków, wówczas musimy się liczyć z tym, że wcześniej czy później zaczną pojawiać się na nich trudne do rozczesania kołtuny.

fot. Adobe Stock, Pattarisara

Aby uniknąć powstawania kołtunów, należy przede wszystkim odpowiednio zadbać o włosy. Oznacza to, że niekiedy należy zrezygnować z niektórych zabiegów modelujących, aby uniknąć plątania się.

Przede wszystkim zapomnij o tapirowaniu włosów – to pierwszy krok do powstania kołtuna. Tym bardziej, jeśli natapirowane włosy spryskujesz lakierem utrwalającym. Tylko w niewielu przypadkach daje się je normalnie rozczesać bez konieczności wyrwania wielu włosów.

– to pierwszy krok do powstania kołtuna. Tym bardziej, jeśli natapirowane włosy spryskujesz lakierem utrwalającym. Tylko w niewielu przypadkach daje się je normalnie rozczesać bez konieczności wyrwania wielu włosów. Zawsze rozczesuj włosy po ich umyciu . Wilgotne włosy są co prawda bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne, ale jeśli zrobisz to grzebieniem o rzadko rozstawionych zębach, rozpoczniesz od końcówek, kierując się ku nasadzie włosów i nie będziesz ich szarpać, wówczas rozczeszesz nawet mocno poplątane włosy.

. Wilgotne włosy są co prawda bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne, ale jeśli zrobisz to grzebieniem o rzadko rozstawionych zębach, rozpoczniesz od końcówek, kierując się ku nasadzie włosów i nie będziesz ich szarpać, wówczas rozczeszesz nawet mocno poplątane włosy. Podczas mycia włosów dobrze umyj je na całej długości , a nie tylko przy skórze głowy. Po myciu nałóż na nie odżywkę, maskę lub też spray ułatwiający rozczesywanie. W ten sposób ułatwisz sobie wyczesanie kołtunów, a jednocześnie nie wyrwiesz zbyt wielu włosów.

, a nie tylko przy skórze głowy. Po myciu nałóż na nie odżywkę, maskę lub też spray ułatwiający rozczesywanie. W ten sposób ułatwisz sobie wyczesanie kołtunów, a jednocześnie nie wyrwiesz zbyt wielu włosów. Jeśli twoje włosy mają tendencję do kołtunienia się, staraj się często je rozczesywać . Robiąc to regularnie, sprawisz, że te największe kołtuny nie będą miały szansy się pojawić. Staraj się czesać włosy starannie, delikatnie, nie szarpiąc ich, nie wyrywając i nie narażając na uszkodzenia. Pomyśl nad zakupem specjalnej szczotki do rozczesywania.

. Robiąc to regularnie, sprawisz, że te największe kołtuny nie będą miały szansy się pojawić. Staraj się czesać włosy starannie, delikatnie, nie szarpiąc ich, nie wyrywając i nie narażając na uszkodzenia. Pomyśl nad zakupem specjalnej szczotki do rozczesywania. Kiedy na dworze wieje silny wiatr, a ponadto jest wilgotno, staraj się związywać włosy, a nie pozostawiaj je swobodnie rozpuszczonych. Dzięki temu zapobiegniesz plątaniu się ich i w konsekwencji powstawania kołtunów.

Majonez na włosy - idealna kuracja na zniszczone pasma. Jak działa i jak stosować?

Kołtun należy rozplątywać delikatnie i bardzo ostrożnie, żeby nie połamać włosów. Dlatego weź głęboki oddech i podejdź do wszystkiego na spokojnie. Przede wszystkim, zrezygnuj z agresywnego rozczesywania na sucho. Do rozplątania nieestetycznego supełka najlepiej sprawdzą się: emolientowa odżywka w płynie bez spłukiwania, olej do włosów (może być z awokado lub migdałowy) oraz silikonowe serum. Te produkty dają poślizg, co zdecydowanie ułatwia i usprawnia cały proces. Nałóż na suchy kołtun większą porcję wybranego kosmetyku i delikatnie wmasuj. Ostrożnie zacznij rozdzielać go palcami, a następnie rozczesz szczotką z naturalnego włosia.

Na podstawie artykułu, którego treść została pierwotnie opublikowana 27.05.2013. Materiał przygotowany przez Klinikę Handsome Men.

Reklama

Czytaj także:

Jak dbać o włosy po basenie? Praktyczne wskazówki, dzięki którym zachowasz je w dobrej kondycji

Ta metoda stosowania suchego szamponu odmieni twoje włosy. Będą świeże i pełne objętości przez wiele godzin