Jak zamaskować odrosty, gdy nie masz czasu, ani budżetu by wybrać się do fryzjera? Możesz to zrobić na kilka sposobów. Wszystko zależy od tego, czy chcesz uzyskać trwały efekt czy tylko doraźnie je zakamuflować.

Reklama

Jak zamaskować odrosty farbą?

To najtrwalszy sposób maskowania odrostów. Do wyboru masz trwałe farby (niezmywalne) lub półtrwałe (takie, które zmyją się po kilku-kilkunastu myciach). Jeśli obawiasz się uczuleń lub podrażnień, możesz sięgnąć po farby bez amoniaku np. z linii Casting od L'Oreal (pokrywają również siwe włosy).

Zacznij od nałożenia farby dokładnie na przedziałek, wykorzystując do tego precyzyjny, płaski pędzelek. Następnie ostrą końcówką pędzelka oddziel pasmo o szerokości 2 cm, przełóż na drugą stronę i ponownie nałóż farbę.

Nakładanie farby zacznij od jednego boku, później przejdź do drugiego, a na sam koniec zostaw tył głowy. Warto poprosić wtedy o pomoc mamę lub przyjaciółkę.

Jak zamaskować odrosty bez farbowania?

Nie musisz sięgać po chemiczne farby, aby zakamuflować odrosty. Na rynku jest już wiele specjalistycznych produktów do maskowania siwych lub ciemniejszych włosków.

Spray maskujący odrost

W każdej drogerii znajdziesz teraz specjalne spray'e (do kupienia od 15 do 30 złotych) dostępne w kilku kolorach - blondach, rudościach, czerwieniach, brązach i czerniach. Wystarczy spryskać nimi miejsca, które chcemy zakryć, poczekać aż spray wyschnie i rozczesać włosy. Znajdziesz je w ofercie marki L'Oreal, Syoss lub Isana.

Cienie do powiek

Jeśli zależy ci tylko na doraźnym zakryciu odrostów, możesz wykorzystać cienie do powiek. Nie powinnaś mieć większego problemu ze znalezieniem idealnego odcienia - korzystaj raczej z tych w chłodnych barwach (wybieraj zawsze nieco ciemniejszy, niż twój naturalny kolor włosów).

Możesz wykorzystać cienie do powiek w kamieniu, prasowane albo te w sztyfcie, o bardziej kremowej formule.

Spray rozjaśniający

Sprawdzi się tylko wtedy, gdy farbujesz włosy na jaśniejsze niż twoje naturalne. Pozwala rozjaśnić kosmyki o 2-3 tony (to rozwiązanie sprawdza się najlepiej przy pasemkach lub blondzie z refleksami). Spray rozjaśniający ma w swojej ofercie m.in. marka Joanna i John Frieda.

Suchy szampon

Suchy szampon to również tylko pomoc doraźna. Używaj go dokładnie tak samo jak spray'ów maskujących - spryskaj nim miejsca, które chcesz zakamuflować, wetrzyj, chwilę odczekaj i rozczesz włosy. Niestety, szersza gama kolorystyczna dedykowana jest ciemnowłosym - blondynki najczęściej nie mają wyboru.

Co z fryzurą?

Co prawda, odrost nie jest już synonimem zaniedbania (są przecież takie metody farbowania jak sombre hair czy flamboyage, gdzie odrost jest mile widziany), jednak proste, wygładzone włosy, równiutkie grzywki i gładkie upięcia tylko dodatkowo go podkreślają.

Jeśli chcesz zamaskować odrost, staraj się raczej nosić fryzurę w lekkim nieładzie. Sięgaj po kosmetyki odbijające włosy od nasady, a susząc, ugniataj włosy dłońmi, by powstały fale, odbijające światło w różne strony. Roztrzepuj włosy, by nie tworzyła się wyraźna grzywka. Jeśli jednak koniecznie chcesz je spiąć, załóż dodatkowo modną szeroką opaskę – ukryje odrosty przy skórze.

Reklama

Więcej o pięknych włosach: