Jeśli farbujesz włosy, na pewno spotkałaś się w wyrażeniem „próba uczuleniowa” na opakowaniu. Każdy producent ją zamieszcza. Wszystko to w trosce o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Dzięki niej sprawdzimy, jak skóra i skóra głowy zareaguje na produkt.

Reklama

Próbę uczuleniową należy wykonywać przed każdym farbowaniem. Nawet, gdy od lat jesteś wierna jednej marce i jednemu kolorowi, istnieje ryzyko, że wystąpią działania niepożądane. Alergia może rozwinąć się w każdym momencie.

Jak prawidłowo wykonać próbę uczuleniową w domu? Na pytanie odpowiada Ewa Stefańska, specjalista trycholog-biotechnolog z Kliniki Włosów HairLAB.

Spis treści:

Próbę uczuleniową przed nałożeniem farby powinno wykonywać się 48h przed farbowaniem. Najlepiej wykonać ją za uchem, poniżej linii włosów na szyi lub w zgięciu łokcia. Farby najczęściej składają się z dwóch komponentów: tubki z farbą oraz buteleczki z aktywatorem w odpowiednim stężeniu.

W celu wykonania próby uczuleniowej otwieramy tubkę z farbą i wyciskamy bardzo małą jej ilość (ok. 0,5 cm), a resztę szczelnie zakręcamy. To samo robimy z aktywatorem. Oba komponenty mieszamy i nanosimy na wybrane miejsce za pomocą pędzelka lub ręki, ale należy pamiętać o nałożeniu rękawiczek ochronnych. Po upływie 10 minut zmywamy.

Dobre farby do włosów z Rossmanna: 5 produktów, które zapewniają efekt jak z salonu

fot. Próba uczuleniowa przed domowym farbowaniem włosów/ Adobe Stock, 4frame group

Jeśli reakcja uczuleniowa ma wystąpić, to wydarzy się to od razu po nałożeniu farby. Gdy poczujemy swędzenie, pieczenie lub pojawią się pęcherze, należy natychmiast zmyć farbę i nie używać jej w przyszłości do farbowania włosów.

Szczelnie zakręcona tubka z farbą i buteleczka z aktywatorem nie zniszczą się przez następne 48h i spokojnie możemy ich użyć do farbowania. Najlepiej przechowywać takie produkty w zacienionym miejscu i temperaturze pokojowej.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.02.2015

Reklama

Czytaj także:

Farbowanie włosów w ciąży: jakie metody są bezpieczne

Jak rozjaśnić włosy w domu? Sprawdzone sposoby na jaśniejsze włosy naturalne i farbowane