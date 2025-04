Jeśli stosujesz ocet jabłkowy wyłącznie jako dodatek do potraw, wiele tracisz. Roztwór wytwarzany z fermentowanych jabłek posiada nie tylko znakomite właściwości zdrowotne, ale też oferuje wiele korzyści dla włosów. Jego moc doceniały już nasze babcie.

W swoim składzie poza kwasem octowym i jabłkowym, zawiera kwas mlekowy, całe mnóstwo witamin m.in. A, C i E oraz witaminy z grupy B, aminokwasy, bioflawonoidy, beta-karoten, żelazo, fluor, potas, wapń i krzem.

Najpopularniejsza jest płukanka octowa, ale z dodatkiem tego magicznego składnika można również przygotować maski, odżywki, szampony i wcierki. Wszystkie te zabiegi są proste i szybkie do wykonania.

Pamiętaj, aby woda miała temperaturę pokojową i koniecznie była przegotowana. Sama jej jakość nie ma większego znaczenia – może to być zarówno woda z kranu, jak i butelkowa. Dodając ocet jabłkowy i tak zmienisz jej właściwości – stanie się miękka, a pH roztworu nabierze odczynu kwaśnego.

Przepis na płukankę octową na włosy - proporcje

Do 500 ml wody dodaj 1 łyżkę octu jabłkowego. Po dwukrotnym umyciu włosów zwykłym szamponem (najlepiej bardzo delikatnym lub ziołowym), wypłucz je zwykłą wodą, ale do ostatniego płukania wykorzystaj wcześniej przygotowany roztwór. Rób to powoli, dokładnie i pozwól płukance spłynąć w naturalny sposób. Najlepiej zrezygnuj z suszarki i pozwól włosom samym wyschnąć.

Wcierka do włosów z octu jabłkowego - proporcje

Do szklanki wody (200 ml) dodaj 2 łyżki octu jabłkowego. Wcierkę stosuj bezpośrednio na skórę głowy na 30 minut przed umyciem włosów. Aby zobaczyć zadowalające efekty, stosuj 2 razy w tygodniu. Do aplikacji użyj buteleczki z atomizerem lub strzykawki.

Maska na włosy z octem jabłkowym - proporcje

Do ulubionej maski dobranej do porowatości włosów (możesz też wykorzystać ulubiony olejek do włosów), dodaj 2 łyżki octu jabłkowego i nałóż na osuszone ręcznikiem włosy. Dla wzmocnienia efektu, możesz owinąć je folią i ręcznikiem. Spłucz obficie po 20 minutach.

Szampon do włosów z octu jabłkowego (mycie włosów octem)

1 łyżkę sody oczyszczonej wymieszaj z 100 ml wody i wmasuj w skórę głowy. Następnie nałóż roztwór z octu jabłkowego, przygotowany w proporcjach: 100 ml wody i 6 łyżek octu. Umyj włosy i wysusz.

Ocet jabłkowy ma znakomity wpływ na kondycję naszych włosów.

Kwaśny odczyn roztworu reguluje pH skóry głowy , szczególnie w sytuacji, gdy wcześniej zdecydowałaś się na oczyszczanie włosów np. sodą.

, szczególnie w sytuacji, gdy wcześniej zdecydowałaś się na oczyszczanie włosów np. sodą. Dzięki właściwościom antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym, zwiększasz szansę na uniknięcie problemów z łupieżem i przetłuszczaniem się włosów.

Ocet jabłkowy ma właściwości oczyszczające uwalniające włosy od osadów wapnia i magnezu, które są efektem stosowania twardej wody.

Ocet usuwa również z kosmyków pozostałości po stosowanych w przeszłości środkach kosmetycznych.

Usuwa nadmiar sebum i sprawia, że włosy stają się sypkie i lekkie.

Ocet jabłkowy wzmacnia kolor włosów i zapobiega jego wypłukiwaniu podczas mycia.

Uwaga: ocet jabłkowy stosowany zbyt często i w dużych stężeniach może wysuszyć włosy i podrażnić skalp, dlatego warto przestrzegać proporcji i zachować umiar.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.08.2020

