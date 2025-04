Jesień to czas, kiedy włosy są przesuszone, matowe i nie wyglądają zdrowo. Letnie słońce, działanie wiatru i częste moczenie włosów w basenie lub morzu niekorzystnie wpływa na ich stan. Często rezygnujemy więc z codziennej stylizacji, chcąc uniknąć jeszcze większych szkód. Warto sięgnąć po odpowiedni sprzęt, który ułatwi stylizację, zapewniając jednocześnie ochronę włosów.

Reklama

Jakie funkcje prostownicy pomogą w stylizacji i ochronią włosy?

Większość prostownic dostępnych na rynku to modele, które oferują kilka trybów temperatury, dzięki czemu można dostosować jej wysokość do potrzeb włosów. Jest to cenna funkcja, bo im cieńsze i delikatniejsze włosy, tym niższą temperaturę powinno wybierać się do ich stylizacji.

Chcąc jednak uzyskać gładki efekt prostych włosów lub delikatne fale, które z łatwością da się zrobić prostownicą wciąż dbając o ich kondycję, warto wybrać model, który dostosuje swoje działanie do rodzaju włosów, ale też do ich aktualnej temperatury. Prostownica SenseIQ posiada czujnik temperatury, który monitoruje ją co 30 sekund. Struktura włosa może różnić się w zależności od miejsca, na które w danym momencie działa ciepło prostownicy, a dzięki czujnikowi prostownica dostosowuje temperaturę na bieżąco, po to aby ich nie przegrzać i nie przesuszyć, w trosce o nawet najdelikatniejsze końcówki.

Technologia zastosowana w prostownicy Sense IQ pozwala na zachowanie do 70% nawilżenia włosów i pozostawienie ich w świetnej kondycji nawet przy codziennych zabiegach stylizacyjnych z użyciem urządzenia. Nawilżone włosy są miękkie, elastyczne i mniej podatne na złamania, a ich stylizacja przynosi dużo lepsze efekty. Udowodnione utrzymanie 93%* siły włosów z technologią SenseIQ. Pięknie i zdrowo wyglądające włosy przy użytkowaniu prostownicy, to jest to!

Dużą zaletą prostownicy Philips jest również jonizacja. Specjalnie zaprojektowana, opatentowana konstrukcja uwalnia miliony jonów, które poprzez podłużne otwory w obu częściach prostownicy są równomiernie rozprowadzone po powierzchni włosów. Dzięki jej zastosowaniu włosy są jeszcze gładsze, bardziej lśniące i nie elektryzują się. To szczególnie ważne przy codziennej stylizacji, kiedy zależy nam na czasie i natychmiastowym efekcie.

Prostownica Philips SenseIQ została zaprojektowana z myślą o szybkim i wygodnym prostowaniu włosów. Dzięki dużym płytkom grzewczym jednocześnie możesz wyprostować więcej włosów, wygodnie operując urządzeniem bez możliwości poparzenia się. Rano każda minuta jest na wagę złota, więc z pewnością warto sięgnąć po urządzenie, które jest sprzymierzeńcem.

Ciesz się pięknymi, zdrowszymi i gładkimi włosami, używając prostownicy Philips SenseIQ w codziennej stylizacji. Postaw na innowacyjne rozwiązania, które zapewnią ci nieskazitelny wygląd i piękną fryzurę o każdej porze roku i w każdym miejscu - dzięki wygodnemu etui, urządzenie bez problemu możesz zabrać ze sobą na wyjazd.

Artykuł powstał z udziałem marki Philips