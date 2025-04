Dzisiaj dzięki nowoczesnym kosmetykom, odpowiedniej pielęgnacji i stylizacji każda z Nas może mieć uczesanie w rozmiarze XXL. Jak to zrobić? Odpowiedź jest prosta dzięki dobrym kosmetykom. Zacznij od właściwego szamponu, który dobrze oczyści włosy i nada im lekkości. Unikaj zbyt ciężkich odżywek i nakładaj kosmetyk tylko na końce. Zamiast pianek, które mogą przesuszać skórę głowy, stosuj spraye z solą morską i pudry dodające objętości. Dobrze odbijają włosy od nasady i są łatwiejsze w użyciu.

Morski spray

To dobra alternatywa dla lotionu dodającego objętości. Spray z wodą morską najlepiej sprawdzi się w przypadku normalnych, dość grubych włosów.

Najlepiej jest spryskać nim włosy po umyciu i wysuszyć je, lekko ugniatając palcami. Fryzura nabierze nie tylko objętości, ale także modnego, lekko matowego wykończenia. Morskim sprayem możesz także odświeżyć gotową fryzurę i nadać jej celowo niedbały charakter. Do dzieła!

Lotion + klipsy

Chcesz mieć imponujące, zmysłowe loki, jak modelki Victoria's Secret? Ba, każda chce tak wyglądać. Dlatego po umyciu włosów zrezygnuj z odżywki. Zamiast niej na osuszoną ręcznikiem fryzurę nałóż lotion dodający objętości. Następnie rozczesz włosy i podziel je na sekcje, uwzględniając przedziałek. Susz fryzurę pasmo po paśmie, używając ceramicznej, okrągłej szczotki. Jej powierzchnia ulega nagrzaniu, co skraca czas stylizacji. Proste? pewnie, że tak!

Puder

Będzie najlepszy dla cienkich i delikatnych włosów. Umyj je i wysusz, a potem oprósz kosmetykiem u nasady. Fryzura stanie się nieco matowa i szorstka w dotyku, za to zyska spektakularną i trwałą objętość. Puder jest kapitalnym sposobem na szybkie odświeżenie włosów, gdy nie masz czasu, by je umyć.

Dobierany warkocz

To dobry sposób, by uzyskać większą objętość przy dłuższych włosach. Rano, po ich umyciu i wysuszeniu, zapleć dobierany warkocz. Noś go przez cały dzień. Wieczorem, tuż przed wyjściem, wystarczy rozpuścić włosy, ułożyć fryzurę palcami i lekko utrwalić ją suchym lakierem. To chyba mój ulubiony sposób na większą objętość włosów.

Karbownica

Najtrudniej dodać objętości włosom z natury prostym i sztywnym. Dlatego zainwestuj w dobrą karbownicę lub żelazko ze specjalną nakładką. Nie musisz stylizować całej fryzury (choć to modne w tym sezonie). Wystarczy użyć sprzętu u nasady. Karbowanie zastąpi tapirowanie, a nie zniszczy włosów. Uzyskasz bardzo spektakularny efekt.

Na podstawie artykułu z Urody Piękne włosy