Spośród wszystkich dostępnych platform, TikTok nie ma sobie równych. Jest liderem w kreowaniu trendów i prawdziwą kopalnią informacji. Szczególnie popularny jest tam hasztag #hairtok. Skrywa się pod nim tysiące inspiracji na fryzury, przepisy na maseczki, domowe zabiegi, porady dotyczące pielęgnacji każdego rodzaju włosów, recenzje kosmetyków i przede wszystkim — przydatne i ciekawe triki, które będziemy mogły przekazywać przyszłym pokoleniom. W krótkich, kilkusekundowych filmach obiecujących ulepszyć naszą rutynę można się zanurzyć na kilka godzin i za każdym razem znajdzie się coś, co przykuje naszą uwagę i, co chcemy natychmiast sprawdzić na sobie. Szczególnie kuszące są triki pochodzące od profesjonalistów — wtedy mamy pewność, że działają.

W ostatnim czasie TikTok nauczył nas, że suchy szampon stosowany na noc zadziała o wiele lepiej, a także że nić dentystyczna świetnie wygładza puszące się włosy. Kolejny trik, który okazuje się niezwykle przydatny w codziennej rutynie i który dodajemy do folderu ulubieńców, to szybki i prosty patent na uniesienie włosów u nasady. Niedawno jedna z TikTokerek pokazała, jak zwiększyć objętość, używając klipsa do włosów, ale ten, który proponuje inna użytkowniczka jest jeszcze lepszy i nie wymaga inwestycji w dodatkowe akcesoria, ani w specjalne produkty do stylizacji. Świetny efekt osiągniesz, używając wyłącznie szczotki i suszarki. Sama zobacz:

Jak szybko dodać włosom objętości?

Ten sprytny trik jest bardzo prosty i co najważniejsze — działa. Sama autorka tekstu przetestowała go na sobie ;) Jak to zrobić? Wystarczy popchnąć włosy u nasady szczotką, aby delikatnie się uniosły i podgrzewać ciepłym strumieniem powietrza przez kilka sekund. Ten sposób sprawdzi nie tylko na świeżych i czystych włosach, ale też wtedy, gdy myłaś je dzień wcześniej i potrzebują odświeżenia. Geniusz!

