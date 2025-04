TikTok to skarbnica kosmetycznych trików. Na oglądaniu krótkich video można spędzić wiele godzin i za każdym razem znaleźć coś nowego, co zaintryguje i zachwyci, i zapragniemy wypróbować to na sobie. Dzięki aplikacji nauczyłyśmy się na przykład, jak sprawić, żeby usta wyglądały na pełne i jędrne bez użycia igły, jak za pomocą korektora powiększyć oko, a także, co zrobić, żeby makijaż przetrwał cały dzień, nawet największe upały. Oprócz porad dotyczących pielęgnacji i make-upu, aplikacja jest też przepełniona inspiracjami na ciekawe i modne fryzury oraz trikami stylizacyjnymi. Niezależnie od tego, czy pochodzą one od profesjonalnego stylisty, gwiazdy, czy są to sprawdzone domowe przepisy — ratują nas w każdej sytuacji i pomagają oszczędzić czas, energię i pieniądze. W ostatnim czasie głośno było m.in. o prostowaniu włosy przez papier do pieczenia, co miało ochronić włosy przez wysoką temperaturą oraz wygładzaniu niesfornych włosów przy pomocy folii aluminiowej.

Teraz czas na kolejny zaskakujący trik, spopularyzowany przez Tiktokerkę z @quintymirjam, który ma zwiększyć objętość włosów i unosić je u nasady. Jest szybki, łatwy i nie wymaga profesjonalnego sprzętu ani drogich kosmetyków. Wszystko, czego potrzebujesz to klips do włosów, spray termoochronny i suszarka. Zobaczcie:

Jak szybko unieść włosy u nasady i zwiększyć ich objętość?

Zrób przedziałek pośrodku i zepnij przednią część włosów długim klipsem. Następnie spryskaj je sprayem termoochronnym i wysusz ciepłym nawiewem powietrza. Skoncentruj ciepło tylko na spiętej partii włosów i dynamicznie poruszaj suszarką. Susz z bezpiecznej odległości przez ok. 2 minuty. Na sam koniec przechyl głowę do przodu, potrząśnij i gotowe!

