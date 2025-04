Twarda woda to problem, który dotyka większości gospodarstw domowych w naszym kraju. Objawia się on najczęściej w postaci trudnych do usunięcia osadów kamiennych, które niszczą domowe instalacje i urządzenia mające kontakt z twardą wodą. To jednak nie jedyne negatywne skutki jej codziennego stosowania. Twarda woda ma bowiem nie najlepszy wpływ również na naszą skórę i włosy.

Reklama

Jak twarda woda wpływa na kondycję skóry?



Niekorzystnie! Dlaczego? Ponieważ minerały zawarte w twardej wodzie sprawiają, że skóra staje się sucha, napięta, szorstka w dotyku i bardziej narażona na podrażnienia. Twarda woda utrudnia też rozpuszczanie się preparatów myjących, co nie tylko skutkuje ich mniejszą skutecznością, ale również utrudnia ich spłukiwanie. Niewłaściwie spłukane ze środków myjących pory skórne zatykają się. Może to prowadzić do powstawania wyprysków i trądziku. Pozostałości po niespłukanych kosmetykach mogą również powodować swędzenie skóry i prowadzić do reakcji alergicznych.

Warto też wiedzieć, że twarda woda sprzyja rozwojowi egzemy. Badania wykazały, że twarda woda, czyli z wysoką zawartością jonów wapnia i magnezu, uszkadza barierę ochronną skóry i sprzyja wystąpieniu stanów zapalnych. Ponadto u osób z wrodzoną skłonnością do egzemy kontakt z twardą wodą może potęgować przykre dolegliwości. Dzieje się tak ponieważ twarda woda ma wysoką zasadowość. pH skóry jest natomiast kwaśne. Kontakt skóry z twardą wodą, powoduje podwyższenie jej pH w kierunku zasadowego, w wyniku czego zostają zaburza naturalne ochronne funkcje skóry.

Włosy również nie lubią twardej wody



Jakość wody w domowej instalacji, a więc wody, której używamy do mycia ma również duży wpływ na kondycję włosów. Niestety mycie w twardej wodzie pozbawia ich blasku i wysusza je. Struktura włosów staje się chropowata. Są przez to nieprzyjemne w dotyku, trudne do rozczesywania i układania. Dzieje się tak, ponieważ nadmierna ilość minerałów zawartych w twardej wodzie pozbawia włosy naturalnych olejków, przez co stają się suche i bez życia.

Z włosów farbowanych mytych w twardej wodzie szybciej też wymywa się kolor, co przyczynia się do częstszych wizyt u fryzjera i krótszych odstępów między farbowaniami. To również nie pozostaje obojętne dla kondycji naszych włosów, a także dla stanu naszego portfela.

Przesuszone, matowe włosy to nie jedyne skutki mycia w twardej wodzie. Może ono prowadzić również do łupieżu oraz wypadania włosów. Zawarte w twardej wodzie substancje powodują, że stosowane do mycia włosów kosmetyki nie pienią się dobrze, przez co używamy ich w większej ilości niż jest to konieczne. Twarda woda utrudnia też wypłukiwanie szamponu i odżywki. Ich resztki pozostawione na skórze głowy powodują jej łuszczenie się, a więc problemy z łupieżem. Warto też wiedzieć, że mieszek włosowy stopniowo zapychany twardą warstwą niewypłukanych minerałów zmniejsza swoją średnicę. W efekcie wyrastający z niego włos jest cieńszy. Taka sytuacja może prowadzić również do nadmiernej utraty włosów.

Jak temu zapobiec? Tylko poprzez zmiękczanie wody!



Im dłużej i częściej nasza skóra i włosy będą mieć kontakt z twardą wodą, tym bardziej będzie pogarszać się ich kondycja. Niestety stosowanie dobrych kosmetyków pielęgnacyjnych nie rozwiąże naszego problemu, a jedynie zniweluje jego skutki. Aby raz na zawsze zażegnać twardą wodą i problemy, które powoduje niezbędne będzie jej zmiękczanie.

Najłatwiejszą metodą zmiękczenia wody jest zastosowanie zmiękczacza. Zmiękczacz wody to niewielka domowa stacja uzdatniania, montowana na centralnym ujęciu wody w budynku. Na bieżąco usuwa ona z wody wpływającej do domowej instalacji jony wapnia i magnezu, odpowiedzialne za twardość wody. Dzięki temu do naszych kranów trafia już woda zmiękczona do optymalnego stopnia. Miękka woda bez trudu rozpuszcza kosmetyki, dokładnie je spłukuje i nie osłabia bariery ochronnej skóry ani struktury włosów. Montaż zmiękczacza wody uwolni Cię od problemu twardej wody, co zauważysz m.in. dzięki widocznej, szybkiej poprawie kondycji skóry i włosów.

Chcesz wiedzieć, jakiej jakości woda jest w Twoim domu i jak wpływa na Twój wygląd, zasobność portfela oraz żywotność sprzętów w domu? Przynieś na POWERDAY próbkę wody* i sprawdź na stoisku VIESSMANN/AQUAHOME, co się w niej tak naprawdę kryje! Badanie potrwa tylko kilka sekund!

*woda zimna, surowa z kranu, ok. 200 ml

Więcej na: aquahome.pl

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką VIESSMANN